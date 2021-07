Raccontare Ravenna in quarantun delitti: l'originale guida di Mauro Mazzotti

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 7 luglio alle ore 21,00 presso il Bagno Luana Beach di Marina di Ravenna prosegue la rassegna letteraria Capit Incontra. Protagonista dell’appuntamento è Mauro Mazzotti che presenta il suo ultimo libro “Guida di Ravenna in quarantun delitti”. Condurrà la serata, in dialogo con l’autore, Claudia Foschini dell’Archivio Storico Comunale di Ravenna. La “Guida di Ravenna in quarantun delitti” riprende e amplifica un tema trattato dall’autore che già da anni ha dedicato ricerche e approfondimenti sui delitti storici perpetrati nella nostra città.

Nata con quattordici delitti, presentati in occasione dell’edizione 2005 del festival, Giallo Luna Nero Notte, poi ampliata a ventotto e infine, con la recente riproposizione, accresciuta a quarantuno, la guida ripercorre duemila anni di storia cittadina. Si va dalla venuta del protovescovo Apollinare, ad alcuni tragici episodi dell’ultima guerra, passando dal periodo romano-barbarico a quello esarcale e bizantino, dalle vicende medievali dei Da Polenta a quelle rinascimentali dei Rasponi; dagli accoltellatori ottocenteschi alla trafila garibaldina, il tutto condito con un pizzico d’ironia, da cui l’autore non sa trattenersi.