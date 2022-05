Racconti attorno al fuoco tra emozioni e fantasia

Il 28 maggio, dalle 16, si compie un viaggio per bambini attraverso le emozioni, un’esperienza in 4D che con la fantasia e con la mente traghetterà in un altro tempo e, perché no, in un’altra dimensione. Il laboratorio ludico di teatro si aprirà con un "cerchio emozionale" condotto da Lilayoga Silvia, dove i bambini potranno raccontare le proprie emozioni attraverso le pedine gioco naturale EmoMemo.



Il racconto prenderà poi vita, in collaborazione con il Teatro Magico dei Quanti, accompagnando i bambini nella costruzione e improvvisazione di piccole storie che nascono dall'ascolto reciproco, dalla collaborazione e dalla mediazione. Durante il laboratorio, i genitori potranno trascorrere un pomeriggio anti-stress all'area relax dell'Aloha Beach. Prezzo: 18 euro.