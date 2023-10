'Racconti di Città Invisibili', in mostra i mosaici ispirati a Calvino

Ha inaugurato sabato 14 ottobre la mostra “Racconti di Città Invisibili” allestita negli spazi espositivi della Biblioteca Oriani in occasione della VIII Biennale del Mosaico di Ravenna.

L’esposizione, ispirata dall’opera di Italo Calvino “Le Città invisibili”, rende omaggio al centenario della nascita dello scrittore attraverso le creazioni delle mosaiciste associate a Cna. Il progetto si inserisce nelle azioni di sostegno dei mestieri artigiani, in particolare del mosaico, avviato a Ravenna nel 2017 e prosegue nell’impegno di valorizzazione delle imprese all’interno della Biennale del mosaico attraverso dei percorsi artistici che permettono agli imprenditori di esprimere la propria abilità tecnica, esaltando il saper fare artigiano e la capacità artistica di interpretare un progetto.

La mostra racchiude, dunque, le opere delle mosaiciste ravennati che interpretano e reinventano, le città narrate da Marco Polo al Kublai Khan nei racconti di Calvino. Sono presenti le opere di Annafietta, Barbara Liverani Studio, Dimensione Mosaico, Koko Mosaico, Pixel Mosaici, che sotto il marchio “Racconti Ravennati” realizzano progetti artistici in modo collettivo, e Luciana Notturni.

Anche quest’anno si realizza la collaborazione con imprenditori e artisti non ravennati per arricchire e contaminare la biennale con nuove idee e proposte. Quest’anno il progetto vede la presenza delle opere di tre artisti giordani, Sonia Twal, Baha’a Jankhot, Mohammad Salem. La prima esposizione di questi lavori è stata ospitata in luglio e agosto dalla Jordan National Gallery of Fine Arts di Amman, in occasione del concerto del Maestro Muti organizzato da Ravenna Festival a Jerash.