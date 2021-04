Racconti di yoga e fiori di Bach, partono gli incontri online dedicati al benessere

Giovedì 15 aprile, alle ore 19.00, parte un ciclo di incontri a cura dell’Informagiovani del Comune di Cervia dal titolo: “Racconti di yoga e fiori di Bach”. Gli incontri, pubblici e gratuiti, si terranno online attraverso la pagina FaceBook della Sala Malva Nord del Comune di Cervia.

Sabrina Rossi Istruttore certificato Ananda Yoga, naturopata e appassionata di fiori di Bach, accompagnerà il pubblico per 5 giovedì consecutivi in un percorso di benessere e relax, adatto a tutti e importante in un periodo dove il fermo forzato ci impedisce di praticare sport e trascorrere tempo all’aria aperta.

Il percorso inizia con la posizione dello yoga dal nome Padahastasana, conosciuta anche come posizione delle mani sotto i piedi. È una “figura” che prevede un piegamento del busto in avanti. I benefici di questa Asana sono molteplici: allunga i muscoli, calma la mente e diminuisce l’ansia, stimola il funzionamento degli organi addominali.

Il fiore di riferimento sarà invece il Rock Water, l’unico tra i rimedi che non si ricava da un fiore ma dall’acqua di roccia. È il rimedio ideale per le persone che hanno uno stile di vita piuttosto rigido e che spesso si negano gioie e piaceri perché temono che queste cose possano ostacolare il loro lavoro.