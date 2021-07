Raffaello Bellavista in concerto nel Parco della Villa Ortolani

Venerdì 9 luglio alle 21:00 nel Parco della Villa Ortolani di Voltana si tiene il concerto del maestro Raffaello Bellavista: pianista, cantante lirico, compositore, fresco vincitore del premio Romagna sezione musica.Il concerto di Bellavista presenterà un programma originale con una prima parte dove interpreterà celebri composizioni pianistiche ed una seconda dove interpreterà arie d’opera lirica, accompagnato dal pianista collaboratore Enrico Zucca.

L’evento si colloca all’interno della rassegna Concerti in Villa... e non solo” di Voltana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 e si svolgeranno anche in caso di maltempo. Nel rispetto delle normative sanitarie in atto, è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0545 72885 oppure al 353 4284364.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...