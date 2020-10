Un concerto dedicato a Dante del pianista e cantante Raffaello Bellavista

Domenica 18 ottobre, ore 11, nella sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna si tiene un Concerto della Domenica dedicato al VII centenario della morte di Dante con il pianista e cantante lirico ravennate Raffaello Bellavista.

L'artista si esibisce in un programma concertistico che nella prima parte lo vede impegnato come pianista e nella seconda parte come cantante lirico, accompagnato in questa fase dal maestro Enrico Zucca. La scelta dei brani ruota attorno ad alcune delle tematiche dantesche e in particolare alla Divina Commedia.

Si possono ascoltare la celebre "Dante Sonata" di Liszt, ispirata all'Inferno, la "Sonata al Chiaro di Luna" composta da Beethoven che rappresenta un ideale Purgatorio che con un inizio richiama le note del Don Giovanni e infine le variazioni su "Ah vous diraj je maman" di Mozart inevitabilmente attratte da un attraente Paradiso. E la parte operistica presenta arie ispirate dal "Don Giovanni" di Mozart che richiamano la potente ammonizione della discesa agli inferi, mentre l'aria potente del "Thoreador" di Bizet si manifesta in tutta la forza della sfida umana.

Raffaello Bellavista è ormai una riconosciuta figura artistica che si è conquistata uno spazio nel panorama nazionale. Fra gli ultimi concerti quello nella sala della musica della Tenuta Biodinamica Mara a Rimini.