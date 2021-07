"L'Amor che move il Sole e l'altre stelle": il concerto di Raffaello Bellavista e Serena Gentilini

Domenica 18 luglio, nel giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste si terrà il concerto L'Amor che move il Sole e l'altre stelle. Un recital crossover con il pianista, cantante lirico, compositore Raffaello Bellavista, premiato recentemente con il Premio Romagna in Piazza a Cervia e la cantante Serena Gentilini.

I due giovani artisti proporranno una loro versione di musiche dedicate al sommo poeta in occasione del VII centenario della sua morte. Sentiremo rielaborati in chiave colta brani come Heroes di D. Bowie, Knockin' On Heaven's Door di B. Dylan ma anche brani originali scritti da questo duo come Eden op.2, Notturno a Venezia op.1.

Un viaggio musicale che avrà al suo interno un personale omaggio a Dante Alighieri e alla città di Ravenna alla quale i due artisti sono profondamente legati. Il progetto è già stato molto apprezzato a livello internazionale da pubblico e critica, in particolare dopo la presentazione in ambito europeo del concerto documentario dedicato a Ravenna e a Dante: “Viaggio Musicale Verso I Luoghi Di Dante” realizzato proprio dai due artisti durante il lockdown.

Il concerto della durata di 30 minuti promosso dall’assessorato al turismo del comune di Ravenna sarà riproposto in tre turni (20:30-21:00-21:30) al culmine di una visita guidata di circa un’ora nei luoghi più iconici della capitale del mosaico.

Ogni visita sarà condotta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale, una guida condurrà per mano i partecipanti per scoprire nuovi aspetti, sempre diversi, della città.

Il ritrovo per la visita sarà allo IAT – Piazza San Francesco, 7 (presentarsi almeno 15′ prima).Direzione artistica a cura di Ensemble Mariani.

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...