Rap e sperimentazione: sul palco arrivano i Post Nebbia e Moder

Martedì 30 agosto, ore 21, sul Palco Centrale della Festa dell'Unità di Ravenna, al Pala De Andrè, giunge un evento live organizzato da Bronson Produzioni. Sul palco si esibiscono i Post Nebbia e il rapper ravennate Moder. Ingresso libero.

I Post Nebbia sono una band della nuova scena musicale veneta, nata dalle esplorazioni di home recording di Carlo Corbellini, classe ‘99. La band pubblica il primo lavoro autoprodotto “Prima Stagione” nel 2018, facendosi notare da importanti realtà del panorama musicale italiano indipendente. Con le prime date accolgono un riscontro positivo da parte di tutti gli addetti al settore. Nei primi mesi del 2020 la band viene segnalata tra le band più promettenti sia da rockit.it (CBCR) che da Rolling Stone (Classe 2020). A fine 2020 è uscito il loro secondo disco, “Canale Paesaggi” per Dischi Sotterranei/La Tempesta Dischi. Qui i Post Nebbia partono da una base psych-rock, giocando però con citazioni al funk, alla musica sample based di produttori come Madlib e The Alchemist e alla library music italiana. Un viaggio allucinato nel mondo dell’esperienza dello spettatore televisivo, con rimandi all’estetica trash dei canali televisivi regionali. L’album ha riscosso gli entusiasmi di pubblico e stampa (tra cui Il Venerdì di Repubblica, La Lettura, Internazionale, Billboard, Rolling Stone). La band fa ora il suo ritorno con il nuovo album “Entropia Padrepio”, anticipato dai singoli “Cuore semplice” e “Cristallo Metallo”.

Moder è un rapper, uno scribacchino, che prova a incastrare parole tra le note, nascosto nella provincia tra le nebbie e i pantani di Ravenna. Nel maggio scorso è uscito il nuovo brano "Tergicristalli", una lettera di scuse alla vita o forse l'esatto contrario. Questo pezzo segna l'inizio di un nuovo percorso, legato sempre di più alla ricerca di un suono "vivo" e personale, dove le parole e la musica stanno in equilibrio tra profondità e approccio popolare. La dimensione live è sempre stata fondamentale per Moder, portandolo a calcare tantissimi palchi, dai centri sociali ai pub, alle aperture di artisti americani (come Talib Kweli, Oddisee, Dj Premier, Ra the Rugged Man) ai grandi festival. Nel 2021 sono usciti due featuring molto importanti, il primo con Davide Shorty, Tormento e Dj Fastcut, e il secondo con Murubutu sul suo ultimo album, pezzi che lo porteranno sul palco nei tour sia di Murubutu che di Dj Fastcut. Sempre nel 2021 il brano "Birre in lattina" è stato scelto per la colonna sonora della serie Netflix "Summertime".