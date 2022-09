Il rapper Claver Gold porta il suo nuovo album in concerto

Esce venerdì 16 settembre il nuovo album di Claver Gold, “Questo non è un cane”. Questo nuovo lavoro discografico, in uscita per Woodworm/Glory Hole Records e prodotto da Gian Flores, del rapper marchigiano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati fisici. In occasione dell’uscita del disco, Claver Gold sabato 17 settembre al Cisim di Lido Adriano, luogo dove il rapper ha presentato più volte i suoi lavori. Il talk, e a seguire lo showcase, si terrà alle 18.30, con ingresso gratuito.

Anticipato dai singoli “Malastrada” e “Mai Più” feat. Davide Shorty, questo ritorno promette di attestare Claver come uno dei pesi massimi del rap in Italia: “Questo non è un cane” sarà un disco dalle mille anime e che esplorerà tematiche che l’artista ha approfondito in questi anni di silenzio discografico. L’ultimo album solista di Claver Gold risale infatti al 2017 con “Requiem”. Nel frattempo, una raccolta e uno straordinario progetto con l’amico e collega Murubutu, “Infernvm”, che ripercorre l’inferno dantesco in musica e tanti live. Sono stati anni di gran lavoro, in cui Claver Gold ha potuto osservare, assorbire, immagazzinare, riflettere, fino alla chiusura di questo nuovo disco.

“Questo disco – racconta Claver Gold - nasce dal bisogno di raccontare e raccontarmi. Tratta argomenti delicati, che spesso nel rap, soprattutto in questo periodo storico, non vengono presi in considerazione. Racconta della gente - ed è dalla parte della gente. La lavorazione è stata lunga, di circa due anni, ogni giorno si aggiungeva un tassello importante. Non vedo l’ora che il pubblico possa ascoltare questo lavoro. La parte di me più consapevole è qui, riportata ed esaminata al millesimo, tra sofferenze, amore, paura e libertà”.