Raro documentario dedicato a Giovanna Marini alla Casa del Teatro di Faenza

"Musicista, interprete, compositrice, didatta, Giovanna Marini e? una figura unica nel panorama sonoro": la regista Chiara Ronchini introduce il documentario Giovanna – Storie di una voce, che venerdì 17 novembre alle ore 21 presenterà alla Casa del Teatro di Faenza nell’ambito della Stagione 2023-24 intitolata un teatro di approdo a cura del Teatro Due Mondi.

"In quel particolare utilizzo della voce, nella postura, nel timbro, nella struttura ritmica c’è qualcosa che rompe fortemente con il sistema precostituito, con la chiesa, lo stato, l’economia, proponendo a chi l’ascolta una visione “altra”, meno sicura, meno semplice, “ineffabile”, per usare una sua parola - aggiunge la regista - Lavorando con le immagini d’archivio mi appassiona il processo di ri-significazione e riutilizzo oltre la fonte storica. Il materiale visivo è custode di qualcosa di vivo, culturalmente e sociologicamente, strumento per una rilettura circolare del passato, delle rovine, delle culture subalterne del nostro paese. Lontane dall’essere morte o passate, queste culture conservano possibilità di riscatto per il nostro tempo, tra presente e futuro".

Chiara Ronchini (Marino, Roma, 1976) nasce come montatrice, ma negli ultimi anni, seguendo le sue passioni e le sue intuizioni, si è cimentata soprattutto con la regia. La sua scrittura per immagini è sempre guidata da uno sguardo femminista, attento a cogliere la complessità delle storie che compone e racconta. Tra gli ultimi lavori come montatrice, e regista, Nessuno ci può giudicare (2017) e Bulli e pupe - Una storia sentimentale degli anni ’50 (2018), entrambi realizzati con Steve Della Casa. Nessuno ci può giudicare ha vinto anche un Nastro d’Argento.

Ingresso unico € 2. I posti sono limitati, prenotazione consigliata allo 0546 622999, alla pagina https://teatroduemondi.it/news/ oppure, il giorno dello spettacolo, al 331 1211765.