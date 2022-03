Tra arte, libri e informazione: nasce una nuova rassegna culturale sotto i portici della libreria

Una nuova rassegna per ritornare a stare insieme nel nome della cultura. Attraverso il fruscio della carta prende vita il racconto, narrato e vissuto, dei tanti linguaggi. Dal 2 aprile al 28 maggio, ogni sabato alle 18, l’appuntamento è con la rassegna “I sabati da Scattisparsi”: nove incontri, con tanti ospiti, amiche e amici, che condivideranno con il pubblico la propria esperienza e le proprie riflessioni, sotto i portici della libreria Scattisparsi, in via Sant’Agata a Ravenna.

La nuova rassegna culturale è stata presentata mercoledì 23 marzo alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia, del titolare della libreria Scattisparsi, Fabrizio Bergonzoni, e del curatore Ivano Mazzani. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Ravenna.

“La libreria ci offre il sapore dei libri usati e incuriosisce l'animo in una ricerca dei sensi che si nutrono di cultura e di conoscenza e del piacere del leggere. Partiamo proprio da questi elementi per la nostra rassegna”, spiegano Ivano Mazzani e Fabrizio Bergonzoni.

Dal giornalismo alla storia, dalla narrativa alla poesia, dalla musica alla fotografia e all’architettura. Un viaggio in nove tappe fra opere, aneddoti e attualità, nell’accogliente ‘salotto porticato’ della libreria Scattisparsi.

Il calendario degli incontri

Sabato 2 aprile – Informazione dietro l’angolo

Trent'anni di storie, storielle e aneddoti di giornali e giornalisti di provincia. La crisi dell'editoria, della professione e la prospettiva “glocale”. Un confronto generazionale tra giornalisti nei 20 anni di Ravenna e Dintorni: con Fausto Piazza, direttore di Ravenna e Dintorni, Matteo Pezzani, giornalista di RavennaToday.

Sabato 9 aprile – “La Panchina delle cose difficili” di Linda Traversi

L’autrice presenterà il suo nuovo libro di narrativa per ragazzi: con Linda Traversi, autrice del romanzo, Massimo Padua, scrittore.

Sabato 16 aprile – L'arte come reazione alla sofferenza

Le artiste del fumetto ci parleranno e mostreranno “l'Arte che Cura”: con Sara Fattori, fumettista, Federica Aglietti, fumettista.

Sabato 23 aprile – “Scienza Ritegno” di Antonio Pilato

L’autore presenta la sua nuova novella che ci porterà a scrutare il fondo oscuro dell’esistenza: con Antonio Pilato, scrittore.

Sabato 30 aprile – Vivi nella parola. I sepolcri dei poeti romagnoli

Tre autori saranno i portatori raffinati della lingua delle nostre origini, in un viaggio con i poeti in un luogo che si misura con il tempo: con Nevio Spadoni, poeta, Fabio Pagani, autore, Piero Mazzucca, docente e scrittore.

Sabato 7 maggio – Il viaggio di Ausonia, l'impresa di Fiume e le artiste futuriste

L’autrice con il suo romanzo ci farà viaggiare attraverso diversi destini: con Ilaria Cerioli, scrittrice.

Sabato 14 maggio – Acuti sparsi

Un racconto a flash su fasti e nefasti dell’opera lirica, dall’era del do di petto a quella delle regie attualizzanti: con Paolo Cavassini, storico e baritono.

Sabato 21 maggio – Riverbero

Fotografie impressionistiche, che sono vive e pulsanti nei molteplici lavori del fotografo: con Marco Parollo, fotografo.

Sabato 28 maggio – Architettura. Uomo. Ambiente. La natura dei luoghi, i luoghi della natura

Quando l'architettura è spazio e design nella residenza interiore: con Giovanni Mecozzi, architetto.