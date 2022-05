Rassegna estiva al Parco dei Mulini: in programma 15 appuntamenti

Al Parco dei Mulini a Lugo Ovest, in via don Angelo Ceroni 12, è tutto pronto per la Festa di inizio estate di sabato 28 maggio (a partire dalle ore 15) dedicata ai bambini delle scuole con gonfiabili e giochi vari a cura della Consulta Lugo Ovest e del Comitato territoriale CSI di Ravenna. È il primo appuntamento della rassegna estiva che vede Consulta e CSI collaborare per quindici appuntamenti che caratterizzeranno il parco fino a metà ottobre, una delle novità di Lugo Eventi Estate22.

“Tengo molto a ringraziare i volontari che si sono prodigati per dare vita a queste iniziative – spiega il presidente Fiorenzo Baldini a nome della Consulta Lugo Ovest -. La nostra speranza è che dopo questo primo anno di rodaggio le iniziative del Parco dei Mulini possano diventare un appuntamento fisso”. Un programma molto ricco che abbina spettacolo, sport e musica con un occhio d'attenzione ai bambini e alle famiglie e che, solo per il mese di giugno, prevede ben cinque serate.

Venerdì 3 giugno alle 21 un'interessante opportunità di riflessione sul rapporto col cibo e sul bisogno di equilibrio di cui le nostre vite hanno bisogno: è lo spettacolo “Ciccioni” della compagnia “Sartoria teatrale” di Forlì, con ingresso a offerta libera e musiche inedite di Stefano Nardi. Una serata che ha come filo conduttore l'importanza di volersi bene e di stare in salute con sé stessi e con gli altri.

Domenica 5 giugno alle 20.30 si esibiranno i Fratelli Parmiani mentre venerdì 17 giugno la Consulta ha organizzato un'esposizione canina. Domenica 19 giugno tornano i Flints per una serata musicale da non perdere e giovedì 23 giugno si terrà una serata spagnola con spettacolo di Flamenco. Tra i vari appuntamenti di luglio e agosto segnaliamo la festa dell'ANPI sabato 9 luglio e la “Musica all'alba nel parco” con un risveglio assolutamente speciale dalle 6 alle 8 del mattino di domenica 24 luglio. Il Parco dei Mulini si animerà anche a Ferragosto con la Cocomerata prevista lunedì 15 agosto.