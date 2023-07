Rassegna In Tempo: il "Quintetto tra ‘700 e ‘900” con l’Ensemble Mosaici Sonori

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 19 luglio alle 21, al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza avrà luogo il sesto concerto della rassegna musicale “In Tempo”, dal titolo Il Quintetto tra ‘700 e ‘900. Ad esibirsi sarà l’Ensemble Mosaici Sonori, composto da: Matteo Salerno al flauto, Luigi Lidonnici all’oboe, Beatrice Donati al violino, Elisa Nanni alla viola e Piergiorgio Anzelmo al violoncello. Il quintetto suonerà brani di Cambini, Playel e Kostrier.



Anticiperà il concerto un preludio musicale di Riccardo Antonellini, studente della Scuola di Musica Sarti di Faenza e vincitore della borsa di studio per violinisti “Renzo Bartolini”. L’ingresso all’evento ha un costo di 7 euro. Per informazioni: www.scuolasarti.it.

Il prossimo concerto della rassegna è previsto martedì 25 luglio alle 20 a Palazzo Milzetti e si intitola “Giuseppe Sarti, un ritratto”. Biglietto d’Ingresso intero: 6 euro; persone dai 18 ai 25 anni: 2 euro. Persone dai 0 ai 18 anni e possessori della Carta Milzetti: gratuito.

La rassegna musicale “In Tempo”, che quest’anno raggiunge la sua dodicesima edizione, è organizzata dalla Scuola di Musica Giuseppe Sarti di Faenza in collaborazione con il Comune, il Museo Internazionale delle Ceramiche, la Regione Emilia- Romagna, L’unione della Romagna Faentina e la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri.