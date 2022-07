Rassegna “In Tempo”, una serata jazz con la Sarti Big Band

Per la prima volta, piazza Manfredi a Granarolo Faentino sarà la location di un concerto di “in Tempo”, la rassegna musicale estiva diretta da Donato D’Antonio. L’evento, dal titolo We play music from around the world è in programma per venerdì 8 luglio alle 21. Sul palco, diretta da Daniele Santimone, salirà la Sarti Big Band che proporrà al pubblico brani di Zawinul, Shorter e Metheny. L’ingresso al concerto è gratuito e non prevede la prenotazione.