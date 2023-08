Rassegna musicale "In Tempo": ultimo appuntamento a Faenza

È in programma per sabato 2 settembre alle 21, nella Chiesa di Santa Maria dell’Angelo a Faenza, un nuovo concerto della rassegna musicale “In Tempo”, dal titolo “La musica a Faenza all’epoca della Fabbrica Ferniani”.

Ad esibirsi sarà l’Ensemble d’Archi Giuseppe Sarti, composto da Riccardo Antonellini, Vittorio Bagnara, Beatrice Rosetti e Anna Dalmonte ai violini e da Ettore Marchi al liuto. L’Ensemble suonerà musiche di Vivaldi, Corelli e Alberghi. L’ingresso all’evento è gratuito; le offerte raccolte saranno devolute dalla Diocesi di Faenza-Modigliana a persone che hanno subìto danni a causa dell’alluvione. Per informazioni: www.scuolasarti.it.

L’evento è organizzato dalla Scuola di Musica Giuseppe Sarti, in collaborazione con “Made in Italy” 2023, il Museo Diocesano e l’Associazione per i Gemellaggi di Faenza. Il prossimo concerto della rassegna, dal titolo “A Pilgrim Solace” è previsto per sabato 16 settembre, sempre nella Chiesa di Santa Maria dell’Angelo a Faenza.

Ensemble d’Archi Giuseppe Sarti

L’Ensemble nasce all’interno della Scuola di musica Sarti di Faenza nel 2011 dall’idea dei Professori Paolo Zinzani, violinista, e Denis Burioli, violoncellista, di riscoprire il repertorio barocco, ponendosi come l’obiettivo di imparare a suonare e crescere assieme, con una particolare attenzione alla prassi esecutiva del repertorio scelto.

La loro formazione è in continuo divenire e oggi conta in tutto una ventina di elementi tra violini, viole, violoncelli, contrabbassi e cembali. Ha inoltre portato avanti un progetto di riscoperta di uno strumento pressoché sconosciuto come il fortepiano.

Il gruppo ha anche compiuto esperienze musicali differenti partecipando per ben due edizioni a “Fiato al Brasile” e alla cerimonia di commemorazione del pensatore e musicista faentino Lamberto Caffarelli (1880-1963).

L’Ensemble Sarti si è costruito inoltre uno spazio importante all’interno della realtà culturale manfreda, suonando in tutti i principali luoghi della città e collaborando con varie associazioni – tra cui il Rotaract Club – nella realizzazione di eventi culturali in occasione del Natale. Ha inoltre collaborato con l’Associazione Acquarellisti Faentini, Palazzo Milzetti con il gruppo danze ottocentesche, con il Museo Internazionale delle Ceramiche, con la Associazione Musicale Fattorini. Ha collaborato inoltre con il Coro Jubilate.