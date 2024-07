Concerti e "micro-visite" al museo nel programma della rassegna "Notti trasfigurate"

“Notti trasfigurate – Mosaici di musica e poesia” è il titolo della rassegna di quattro concerti, per quattro aperture serali del Museo nazionale di Ravenna, frutto della collaborazione tra il neo direttore del Museo Andrea Sardo e l’Associazione Musicale Angelo Mariani. Una visita guidata di volta in volta ad un'opera d'arte custodita nel Museo prima dei concerti e un brindisi finale faranno da contrappunto agli eventi. I concerti si terranno dalle 21.30 nella Sala del Refettorio del Museo nazionale di Ravenna



La rassegna è stata presentata nei giorni scorsi, nella Sala del Refettorio, dal direttore dei Musei nazionali di Ravenna Andrea Sardo, dal Presidente dell’Associazione Angelo Mariani Ernesto Giuseppe Alfieri e dal direttore artistico medesima associazione Romano Valentini. Ai concerti si abbinano 4 momenti speciali, come spiegato dagli organizzatori, chiamati "Il museo in un battito", micor-visite alla scoperta del museo. Le visite e i concerti sono gratuiti, in occasione dei quattro eventi si pagherà solo l’ingresso al museo: 6 euro il biglietto intero, 2 euro il ridotto, 10 euro l’abbonamento annuale. Primo appuntamento il 12 luglio. Alla fine di ogni concerto sarà offerto un calice di bollicine.

Programma

12 luglio

Ore 20.45 – Il museo in un battito > a cura di Andrea Sardo

Galla Placidia, donna di leggende

La Pala di Niccolò Rondinelli (sala II dipinti)

Ore 21.30

Giuseppe Albanese pianoforte - Costellazioni

Musiche di Schumann, Beethoven, Chopin, Debussy

26 luglio

Ore 20.45 – Il museo in un battito > a cura dei servizi educativi (Musei nazionali di Ravenna)

Il mistero incarnato

Il trittico devozionale embriacesco di recente acquisizione

Ore 21.30

Filippo Mazzoli flauto Olaf John Laneri pianoforte

Chant dans la nuit - Musiche di Gaubert, Fontbonne, Ibert, Faurè



9 agosto

Ore 20.45 – Il museo in un battito > a cura dei servizi educativi (Musei nazionali di Ravenna)

Incanti materici

La sala delle ceramiche da collezione

Ore 21.30

Daniela Pini mezzosoprano – Davide Burani arpa

Le lever de la lune - Musiche di Saint-Saëns, Ravel, Fauré, Debussy, Tosti



23 agosto

Ore 20.45 – Il museo in un battito > a cura di Serena Ciliani

Doni d’autore

La sala del contemporaneo

Ore 21.30

Quartetto d'Archi Guadagnini

Alessandro Acqui viola

Mattia Geracitano violoncello

Notte trasfigurata - Musiche di Webern, Schoenberg