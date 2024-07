Per le "Notti trasfigurate" arrivano il flauto di Filippo Mazzoli e il piano di Olaf John Laneri

Dopo lo strepitoso successo della prima serata che ha visto la straordinaria performance del pianista Giuseppe Albanese, preceduta dalla visita alla Pala di Nicolò Rondinelli tenuta dal direttore dei Musei Nazionali Andrea Sardo, venerdì 26 luglio prosegue la rassegna Notti trasfigurate realizzata dall’Associazione Mariani in collaborazione con il Museo Nazionale di Ravenna e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Protagonisti del concerto, in programma alle 21.30 nella meravigliosa cornice della Sala del Refettorio, saranno due solisti di indiscusso talento: il flautista Filippo Mazzoli e il pianista Olaf John Laneri. Mazzoli è stato primo flauto-solista di diverse formazioni, come la “Camerata Strumentale Città di Prato”, le Orchestre della Fondazione Pistoiese-Pro Musica” e del Teatro Regio di Parma. Dal 2017 è flautista della Umbria Jazz Orchestra di Perugia. Ha suonato come flauto solista con i “Deutsche Kammervirtuosen” di Mainz, i “Cameristi di New York” e l’”Orchestra da Camera dell’Opera Italiana”.

Olaf John Laneri è risultato vincitore della cinquantesima edizione del prestigioso concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano. Delle sue “Variazioni di Brahms sopra un Tema di Paganini”, unica esecuzione di un italiano inserita nel CD pubblicato per festeggiare il Cinquantesimo del concorso Busoni, il musicologo A. Cohen scrive nell’ International Piano: “La migliore esecuzione dal vivo che abbia mai sentita”.

Laneri è stato invitato in importanti stagioni concertistiche in Italia e in Europa sia come solista che con orchestra. L’interpretazione del Secondo Concerto di Brahms con i Berliner Symphoniker in tournée in Italia gli ha procurato nel 2007 l’invito con lo stesso concerto alla Sala Grande della Philharmonie di Berlino.



Il programma del concerto “Chant dans la nuit” racchiude brani per flauto e pianoforte scritti da un gruppo eterogeneo di compositori per lo più francesi durante il periodo della Belle-Époque, tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX: Albert Seitz, Johannes Brams, Lili Boulanger, Léon Fontbonne, Hedwige Chrètien, Benjamin Godard, Maurice Ravel, Manuel De Falla, Georges Hue. I brani suggeriscono sensazioni positive, che rispecchiano l’epoca in cui sono stati composti, la voglia di benessere, di essere propositivi e positivi.” Il programma è dunque interamente dedicato allo stile francese della Belle-Époque, rappresentando un ventaglio dei principali generi dell’epoca: il “morceau de salon”, la fantasia su temi operistici, la romanza senza parole e le melodie o pagine d’album.

Prima del concerto, alle 20.45, per il ciclo “Il museo in un battito” a cura dei servizi educativi dei Musei nazionali di Ravenna, è prevista la visita a un’altra perla custodita nel museo. La visita dal titolo Il mistero incarnato si concentrerà su Il trittico devozionale embriacesco di recente acquisizione.



Biglietto intero: € 6,00. Biglietto ridotto speciale: € 2,00. Abbonamento annuale € 10,00