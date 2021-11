Aria di festa a Ravenna: si accende l'albero di Natale in centro

Ravenna entra sempre di più nel clima di festa natalizio. L'appuntamento da non perdere è sabato 4 dicembre, alle 17.30, con l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Popolo. L'albero anche quest'anno è stato donato a Ravenna dalla città di Andalo ed era già inserito in un intervento di abbattimento programmato da parte del Comune montano. Dopo la pista di ghiaccio, le luminarie del centro storico e l'arrivo dei Capanni di Natale in piazza, si completa l'allestimento natalizio della città per le prossime feste.