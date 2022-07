"Ravenna Bella di Sera", ancora tanti gli appuntamenti in programma

Prosegue Ravenna Bella di Sera, la rassegna promossa dagli assessorati a Turismo e ad Attività produttive, in collaborazione con altre realtà culturali, che torna in piazza San Francesco, e quest’anno si arricchisce della prima edizione di Ravenna Banda di Sera, il festival delle marching band, a cura del Comitato Spasso in Ravenna.

Mercoledì 27 luglio, alle 21.15, appuntamento con Jazz Mon Amour, Teo Ciavarella e Kelly Joyce, nell’ambito di Sotto le Stelle di Galla Placidia, rassegna a cura di Ensemble Mariani. Serata di grande Jaz con due artisti di fama internazionale; Kelly Joyce è un’artista versatile e raffinata che dopo il suo esordio nel 2000 con il singolo Vivre la vie inizia una brillante carriera da solista. Al pianoforte Teo Ciavarella che non ha bisogno di presentazioni nel panorama musicale italiano; ricordiamo solo che collabora con nomi del calibro di Jerry Mulligan, Paolo Fresu, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Gino Paoli, Paolo Conte.

Giovedì 28 luglio, alle 21.15, la Bandeandré in concerto propone Girotondo, un manifesto contro la guerra, sempre nella rassegna Sotto le Stelle di Galla Placidia Rassegna, a cura di Ensemble Mariani. Un viaggio in musica che vuole raccontare Fabrizio De Andrè, poeta e musicista, ma anche uomo in mezzo ad altri uomini. Le canzoni dei suoi inizi, fino a quelle del suo ultimo album, permettono di apprezzare l’impegno coerente di tutta la sua vita: raccontare e difendere gli ultimi contro l’arroganza di qualsiasi potere. In pochi anni la Bandeandrè ha riscosso un grande successo di pubblico e critica affermandosi come una delle più significative esperienze di musica dal vivo legate al cantante genovese. Il concerto, ricco di significati profondi e veicolo di grandi emozioni, offre una splendida occasione per riassaporare l’opera e la poetica di Fabrizio De André che ha lasciato tracce indelebili nella musica d’autore italiana.

Venerdì 29 luglio alle 21.15, una serata dedicata ai più piccoli con il Il rapimento del Principe Carlo. Spettacolo di burattini con musica dal vivo a cura di Teatro del Drago. Mauro Monticelli e Andrea Monticelli, Kinder Mattia D’Ovidio (chitarra), Gianluca Palma (fisarmonica), Francesco Maestri (Banjo e Violino), dalle 20 possibilità di visita al Museo delle Marionette.

Domenica 31 luglio alle 21.15, torna Sotto le Stelle di Galla Placidia con Per un pugno di dollari, Quintetto Cabiria e Alessandro Braga. Una serata di musica, parole e video dedicata ai grandi compositori di colonne sonore come Nino Rota ed Ennio Morricone che hanno reso la musica da film italiana famosa in tutto il mondo. Protagonista sarà Stefano Nanni direttore d’orchestra del Festival di Sanremo. La serata sarà impreziosita dagli interventi dell’attore Alessandro Braga che si alternerà alla musica con citazioni, curiosità ed aneddoti relativi ai capolavori cinematografici.

Ravenna Banda di Sera, l’evento novità dell’estate 2022, si concluderà il 5 agosto con Afro-Urban e colore giallo con i Lokomotive. Tante le occasioni per visitare Ravenna, alla luce delle stelle, grazie anche agli appuntamenti di Mosaico di Notte il mercoledì e il venerdì sera (www.ravennaexeprience.it) e alle aperture dei negozi i venerdì sera di luglio e agosto.

Info: www.turismo.ra.it