Ravenna Bella di Sera, cambio di programma per giovedì

Giovedì 28 luglio, per la rassegna Ravenna Bella di Sera, non potrà esibirsi la Bandeandrè in piazza San Francesco alle 21.15 e verrà sostituita da Elton&Amy. Si tratta di un concerto acustico dedicato ai due cantanti inglesi Elton John e Amy Winehouse. Con gli arrangiamenti originali di Aldo Maria Zangheri e Marco Giorgi, sarà Darma ad interpretare Amy e lo stesso Giorgi Elton. Sul palco ci saranno Darma (voce), Marco Giorgi (voce, tastiera e arrangiamenti), Aldo Maria Zangheri (viola e arrangiamenti), Jean Gambini (contrabbasso).