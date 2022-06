Ravenna Bella di Sera: negozi aperti in notturna e tanti eventi per grandi e bambini

Il centro storico di Ravenna si appresta ad accendere le luci per presentarsi nella sua versione dei venerdì d’estate. In attesa della presentazione ufficiale di Ravenna Bella di Sera, quest’anno arricchita in tre diverse occasioni da Ravenna Banda di Sera con la prima edizione del Festival delle Marching Band, già da questo venerdì 24 giugno si parte con l’animazione dedicata a bambini e famiglie.

Ad aprire il ricco cartellone di iniziative che verrà svelato nei prossimi giorni sarà via Salara, con una sorta di anteprima di quanto verrà proposto durante l’estate. Un venerdì nel quale diversi esercizi commerciali apriranno le loro porte ed illumineranno le vetrine durante la sera. Il 24 giugno e tutti i venerdì di luglio, dalle 20.30, la strada del centro e piazza Marsala, alla sua estremità, ospiteranno “Lab for kids – Ravenna Family Kids”, iniziativa proposta con il sostegno del Comitato Spasso in Ravenna, delle associazioni di categoria e del Comune di Ravenna. Ha inoltre collaborato la Cgil.

“Mi fa molto piacere – commenta Annagiulia Randi, assessora al Commercio – che l’apertura di Ravenna Bella di Sera avvenga nel segno di iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie, perché nella convenzione che abbiamo sottoscritto con il Comitato Spasso in Ravenna per la realizzazione e la promozione di iniziative e servizi finalizzati a rendere sempre più attraente e caratterizzato il nostro centro storico e la sua proposta commerciale, abbiamo inserito come punto qualificante proprio quello di dedicare una particolare attenzione ai più piccoli e alle famiglie”.

Si parte venerdì 24 giuno con “Billo Circus”, lo spettacolo del clown Billo per adulti e bambini. A luglio saranno invece protagonisti tanti laboratori,, a cura dell’associazione Tralenuvole. Il 1° luglio toccherà a “Occhiali tondi e bacchette magiche”, serata dedicata a piccoli apprendisti maghi per costruire bacchette magiche e occhiali a raggi x. Venerdì 8 luglio “Sartoria creativa faidate” per imparare a creare, con la tecnica del cucito, un morbido cuscino. I tre venerdì di luglio successivi proseguiranno con altrettanti appuntamenti per famiglie. Il 15 “Gelato per tutti i gusti” per creare gustosi e fantasiosi gelati, il 22 “Artigiani profumieri per una sera” utilizzando essenze naturali e il 28 “Caccia al tesoro per golosi”, in occasione della quale alla ricerca si unirà il piacere di realizzare porta-dolcetti.

Sempre in via Salara si potranno trovare anche diverse aree ristoro come quelle di Sbrino Gelato e Aquolina Bar & Bistrot. Ogni laboratorio ed iniziativa sarà ad offerta libera (minimo 2 euro) ed il ricavato sarà devoluto alla onlus ravennate Ruota Magica che si occupa del sostegno e dell’assistenza alle famiglie costrette ad affrontare malattie rare, encefalopatie e disabilità.