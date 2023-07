Ravenna Bella di Sera, prima serata in piazza San Francesco

Prima serata in piazza San Francesco per Ravenna Bella di Sera, il cartellone delle serate estive della città di Ravenna, già partito ad inizio luglio con Ravenna Banda di Sera e le Piazze della Solidarietà, promosso dagli assessorati al Turismo e al Commercio, in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna e molteplici realtà culturali.

Il 22 luglio alle 21.15, la Banda musicale cittadina, animerà la piazza con Not(t)e d'estate dalle marce al jazz passando per le Sinfonie. Confermato anche venerdì 21 luglio dalle 21, con partenza da via Argentario, il terzo appuntamento con Ravenna BANDA di Sera, il festival delle marching band, che vedrà esibirsi questa volta la “Second Line Street Band”.

A Ravenna quindi una band che riprende la tradizione della "seconda linea", il gruppo destrutturato che nella cultura afro-americana di New Orleans segue le sfilate ufficiali con le bande di ottoni considerati come "linea principale", e la riadatta proponendo una parata nuziale.

La band è nata all’interno dell’associazione toscana Be Diesis, realtà costituita per diffondere e promuovere la cultura musicale legata al mondo delle marching band e i musicisti stessi si esibiscono insieme ad una coppia di trampolieri. L’arrivo del corteo è previsto in via degli Ariani.

Durante la serata, per il progetto “Piazze della Solidarietà”, in piazza Andrea Costa, il Birrificio del Molino Spadoni e il Molino Spadoni, una delle aziende più colpite dall'alluvione nella sede di Coccolia. In piazza del Popolo invece, postazione delle Cheerleader Chiefs Ravenna, che accompagneranno la marching band con un side show dedicato.

Per info: www.turismo.ra.it e su www.visitravenna.it