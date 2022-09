Pomeriggio di giochi e divertimento all'insegna della palla ovale per gustare tutti i valori e le emozioni del Rugby.

L’evento “Ravenna e Rugby - Lead, play & grow” è rivolto a tutte le bambine ed i bambini compresi tra i 4 e 12 anni e le ragazze ed i ragazzi tra i 13 ed 18 anni.

Sabato 10 settembre dalle ore 14.00 alle 19.00, presso il campo sportivo “Dribbling”, ingresso in via Isonzo 22/A.

Per i piccoli tanti giochi per conoscere ed esplorare il divertente mondo del rugby in compagnia degli allenatori, gadget in omaggio e meranda; per i grandi musica e terzo tempo.

Saranno presenti gli sponsor ed i volontari dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus, che si occupa di bambini portatori di cardiopatie, con fini divulgativi ed informativi.

Visita la pagina dell’evento all’indirizzo https://www.ravennarugby.it/ravenna-e-rugby-lead-play-grow/ ed i profili Facebook ed Instagram; compilando il modulo di pre-iscrizione all’Open Day, per i primi 50 pre-iscritti, un ulteriore fantastico gadget in omaggio.

Inoltre sarà presente tutte le sere dalle 19.30 alle 23.30 lo stand di Ravenna Rugby presso la Festa dell’Unità di Ravenna.