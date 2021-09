Fra storie e fantasmi: torna Ravenna ghost tour"

Ravenna città dalla ricca storia, tanto che un tempo fu anche capitale dell'impero romano. Molte culture hanno vissuto e convissuto in questa città. È famosa in tutto il mondo per i suoi sfavillanti mosaici, ma talvolta la luce lascia il posto al buio di alcuni vicoli del centro ove si celano segreti e racconti di strane presenze.

Pare che anche il Sommo poeta si aggiri ancora per certe stradine e in qualche edificio "us ved us sent" (si sente e si vede). Il 21 settembre, al chiarore della luna, parte un itinerario cittadino durante il quale si va alla scoperta delle storie di alcuni spettri e in cui si cerca di svelare un segreto su Teodorico, visitando per l'occasione un angolo del centro particolarmente intrigante.



Ritrovo alle 20.30 in via di Roma 53, Ravenna, di fronte alla basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Quota: euro 12, il pagamento avviene in contanti sul posto; iscrizione obbligatoria con messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano). Per il tipo di narrazione, il percorso e gli argomenti trattati questo evento è riservato a maggiorenni. Vietato portare cani. Un percorso ad anello di circa 2 km e della durata di 2 ore circa. Abbigliamento adatto all’orario e alla stagione, scarpe comode da camminata. - L’evento si terrà anche con pioggia debole, in caso di peggioramento meteo i partecipanti saranno avvisati.

