A spasso tra segreti e fantasmi in città, parte il Ravenna ghost tour

Ravenna città dalla ricca storia, tanto che un tempo fu anche capitale dell'impero romano. Molte culture hanno vissuto e convissuto in questa città. È famosa in tutto il mondo per i suoi sfavillanti mosaici, ma talvolta la luce lascia il posto al buio di alcuni vicoli del centro storico ove si celano segreti e racconti di presenze. Sembra che il Sommo poeta si aggiri ancora per certe stradine e in qualche edificio ancora "us ved us sent".

Martedì 3 novembre parte il Ravenna Ghost Tour, un itinerario cittadino durante il quale si va alla scoperta di alcuni spettri e in cui si cerca di svelare anche un particolare segreto su Teodorico. Ritrovo alle 20.15 nella piazza della basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Percorso di circa 2 km e della durata di 2 ore.

Costo: euro 12,00. Il pagamento avviene in contanti sul posto; si prega di presentarsi con la somma esatta per ridurre al minimo il maneggiamento del denaro. Iscrizione obbligatoria con messaggio Whatsapp 3292015682 specificando nome, numero di persone e nome dell'evento. Per il tipo di narrazione, il percorso e gli argomenti trattati questo evento è riservato a maggiorenni ed è vietato portare cani. Per informazioni sulle regole anti-Covid: https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19.../