"Ravenna in Luce": torna la magia dei videomapping sulle basiliche della città

La rassegna di videomapping "Ravenna in luce" torna a illuminare il Natale ravennate. Dal 18 dicembre al 9 gennaio, torna lo spettacolo Visioni di Eterno - Il Dono dell’Imperatrice, a cura di Andrea Bernabini, sulla basilica di San Vitale (dalle 17.30 alle 22), in omaggio all’ispirazione che i mosaici hanno donato nel corso del tempo, mentre una nuova proposta arriva sulla facciata della basilica di San Francesco (dalle 18.30 alle 22): si intitola "La Luce delle parole" ed è un omaggio a Dante. Ravenna è stata una delle prime città in Italia a fare eventi di valorizzazione del centro urbano con il videomapping e, visto il grande successo di pubblico, è stata di esempio per altre città che utilizzano ora la stessa arte visiva.