Ravenna incontra l’arte: in mostra oltre 50 opere fra pittura e scultura

Da martedì 15 e fino al 29 marzo, lo spazio espositivo Pr2 ospiterà la mostra ad ingresso libero dell’associazione “Ravenna incontra l’arte”, formata da 25 artisti provenienti da diverse nazionalità che espongono un totale di 50 opere di scultura e pittura.

Si tratta di: Abdelhack Alif, Ciani Anna, Dalla Casa Mauro, Clorinda Dell’Aquila, Natalia Deshko Nat, Daniele di Lena, Tatiana Dobrodii, Enrico Dugheria, Fabio Fenati, Ludmilla Goncharuk, Valter Guidi, Constantin Hangu, Georgeta Hangu, Miria Manzoni, Roberto Marchini, Emilio Mascanzoni, Diana Mladin, Franco Montanari, Maurizio Moretti, Luca Pagani, Ezio Pattuelli, Paolo Placci, William Salmin, Xenia Samokhina, Pia Vaccari.

L’associazione, attiva nel territorio ravennate già dal 2009, comprende oggi artisti di varie nazionalità, annoverando tra gli iscritti non solo italiani, ma anche rumeni, marocchini, ucraini e russi. Peculiarità della mostra è che non vincola gli artisti a una tematica specifica, ma lascia loro la possibilità di esprimersi con differenti immagini e tecniche che mirano, inoltre, a valorizzare l’ambiente architettonico nel quale si inseriscono.

Il progetto nasce dall’intento di favorire il confronto e il dialogo tra artisti eterogenei e di diversa nazionalità. Nell’attuale clima socio-politico, è significativo il fatto che alcuni degli artisti aderenti provengano da Nazioni in questo momento belligeranti, proponendosi come esempio di unità ed esprimendo desiderio di pace. La mostra si propone di ricordare come il confronto che scaturisce dall’incontro debba essere terreno fertile per la creatività.

La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 16 - 19, sabato e domenica 10 - 12:30 e 16 - 19.