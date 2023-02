Ravenna incontra l’arte: mostra collettiva di pittura “Linea, forma e colore”

Sabato 4 marzo, alle 17, negli spazi espositivi dell’Ufficio decentrato di via Berlinguer, inaugura la mostra “Linea, forma e colore” nell’ambito della rassegna di pittura Ravenna Incontra l’Arte.

Dal figurativo all'informale, all'astratto, dalla natura morta al paesaggio, alla figura, al ritratto, la mostra collettiva vedrà l'esposizione delle opere dei seguenti artisti di diverse nazionalità:

Alif Abdelhak, Mauro Berretti, Giada Cabroni, Anna Ciani, Patrizia Cingolani, Rossella Civolani, Conti Stellina, Mauro Dalla Casa, Natalia Deshko, Daniele Di Lena, Tatiana Dobrodii, Enrico Dugheria, Fabio Fenati, Liudmyla Goncharuk, Piera Guiducci, Costantin Hangu, Georgeta Hangu, Daniele Lattanzi, Miria Manzoni, Roberto Marchini, Emilio Mascanzoni, Novella Merendi, Franco Miccoli, Diana Mladin, Maurizio Moretti, Ezio Pattuelli, Paolo Placci, Lucio Russo, William Salmin, Xenia Samokhina, Angela Triossi, Pia Vaccari.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 19 marzo, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 18 e il venerdì fino alle 13.

Il progetto nasce dall’intento di favorire il confronto e il dialogo tra artisti eterogenei e di diversa nazionalità. La mostra si propone di ricordare come il confronto che scaturisce dall’incontro debba essere terreno fertile per la creatività. Peculiarità della mostra è che non vincola gli artisti a una tematica specifica, ma lascia loro la possibilità di esprimersi con differenti immagini e tecniche che mirano, inoltre, a valorizzare l’ambiente architettonico nel quale si inseriscono.

L’associazione “Ravenna incontra l’arte” è stata fondata nel 2008 con primo presidente Gianni Santisi, a cui è seguito nel 2009 Livio Fantinelli, in carica fino a ottobre 2021; da quest’ultima data il nuovo presidente è Mauro Dalla Casa. L’associazione, che prima esponeva unicamente in via Diaz in concomitanza con il mercatino dell’Antiquariato in svolgimento da marzo a giugno e da settembre a dicembre, oggi espone anche in altri luoghi e fuori città.

Per informazioni: 349.5055753