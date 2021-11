Ravenna Jazz 2021 si chiude con il mix tra swing e rock del Tingvall Trio

Indirizzo non disponibile

Venerdì 19 novembre l’edizione 2021 di Ravenna Jazz giunge al suo ultimo concerto. L’appuntamento conclusivo del festival si terrà alle ore 21:30 al Cisim di Lido Adriano e avrà per protagonista il Tingvall Trio, formazione nella cui ricca tavolozza espressiva si mescolano jazz nordico, impulsi ritmici swing e rock. Il trio è guidato dal pianista svedese Martin Tingvall e completato del bassista Omar Rodriguez Calvo e dal batterista Jürgen Spiegel. Biglietti: prezzo unico euro 12 (tessera AICS obbligatoria euro 5).

Cosa succede quando l’arte della ballad incontra le cullanti melodie scandinave? Chiedetelo al Tingvall Trio: con loro, il senso della cantabilità melodica non è più un tabù e la musica improvvisata torna a fluire al seguito di temi ispirati e perfettamente delineati. Poi c’è tutto l’armamentario emozionale del jazz scandinavo, dalle sonorità terse alle pause che affondano come scandagli nel tessuto musicale. Ma a questo punto, il trio del pianista svedese Martin Tingvall tira fuori la sua originalità, che lo distingue nel panorama del jazz nordeuropeo e che scaturisce dall’apporto del bassista Omar Rodriguez Calvo e del batterista Jürgen Spiegel. Cubano il primo, tedesco il secondo: le influenze sonore del trio si allargano così ben oltre la ‘regola’ del jazz nordico, si appropriano di colori più intensi, abbracciano architetture provenienti dal pianismo classico e ritmi che passano dallo swing al rock.

Il Tingvall Trio è di base ad Amburgo e ha saputo consolidarsi come una vera unità stabile dal 2003: un antidoto creativo contro la musica pop alla quale per alcuni anni questi musicisti si erano dedicati. Con i suoi sapori multietnici e un repertorio di danze delle più varie provenienze geografiche, il più recente disco del trio (Dance, 2020) ribadisce che il jazz, più che una lingua chiusa in sé, è una sorta di traduttore applicabile a qualunque testo.