Ravenna Jazz: concerto di Ettore Fioravanti

Prima del ritorno nei teatri per la stagione autunnale, il festival Ravenna Jazz si concede un ultimo concerto all’aperto nella Rocca Brancaleone. Giovedì 10 settembre alle ore 21 il batterista Ettore Fioravanti guiderà la sua band “Opus Magnum” in una scorribanda sonora senza confini estetici. A sostenere questo gioco di improvvisazione a stile libero ci saranno Marco Colonna (clarinetti, composizione), Andrea Biondi (vibrafono) e Igor Legari (contrabbasso). Biglietti: prezzo unico 12 euro.

Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network con la collaborazione degli Assessorati alla Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, e con il patrocinio di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

Nato a Roma nel 1958, Ettore Fioravanti è uno dei batteristi di riferimento del jazz italiano. La sua carriera decolla nel corso degli anni Ottanta, in particolare grazie all’attività in trio con Gianluigi Trovesi (l’album Dances vince il Top Jazz come migliore disco) e in seguito alla sua entrata nel quintetto di Paolo Fresu, band che si sarebbe dimostrata di notevole longevità, arrivando sino ai giorni nostri e assumendo un ruolo di spicco nel panorama jazzistico internazionale. La sua versatilità gli permette di collaborare con Massimo Urbani, Paolo Damiani, Antonello Salis, Enrico Rava, Franco D’Andrea, Tiziana Ghiglioni... Vanta inoltre esperienze con artisti di varia provenienza, sia stilistica che geografica: David Liebman, Steve Swallow, Steve Lacy, Tony Oxley, Ernst Reijseger, Kenny Wheeler, Mal Waldron, George Coleman, Tom Harrell, Dave Douglas, Tim Berne...

La sua attività da leader è documentata su una decina di dischi, il più recente dei quali è Opus Magnum (2019), con un quartetto sviluppato a partire dal suo duo con il clarinettista Marco Colonna. La band non pone limiti ai contenuti musicali che possono confluire nei suoi programmi musicali: jazz o musica popolare, canzoni o musica classica, rock o suggestioni africane. Purché funzioni come stimolo per l’improvvisatore, qualunque materiale sonoro è bene accetto.

