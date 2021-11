Ravenna Jazz: il duo Bartolomey-Bittmann porta in concerto l'album “Dynamo”

Indirizzo non disponibile

Per il festival Ravenna Jazz le serate al Bronson di Madonna dell’Albero sono un invito alla ricerca dell’insolito. E di certo innovativo è il duo BartolomeyBittmann, composto dagli ‘agitatori’ di stili Matthias Bartolomey (al violoncello) e Klemens Bittmann (a violino e mandola), che si esibiranno in concerto sabato 13 novembre alle ore 22. Biglietti: prezzo unico euro 15.

Giunti al terzo album (Dynamo), gli austriaci Matthias Bartolomey e Klemens Bittmann continuano a brillare per audacia. Con i loro strumenti che “più classici non si può”, violino e violoncello (e occasionalmente la mandola), scompigliano il vocabolario, la grammatica, la retorica degli archi. BartolomeyBittmann, come è bene chiamarli, spingono all’estremo l’espressività sonora, facendo di ogni brano una narrazione ondivaga tra emozioni sempre mutevoli, senza temere di toccare gli estremi, dalla suspense al furore selvaggio dei loro groove più spinti.

La formazione classica non ha lasciato tracce di schematismi, anzi: BartolomeyBittmann hanno trovato il modo di innestare una sull’altra l’eleganza della musica da camera, l’energia del rock, l’inventiva e la gioia del jazz, la profondità emotiva dei cantautori. Se a tutto ciò aggiungiamo anche una pennellata di musica folk, capiamo perché alcuni parlano di “stregoneria” davanti a simile musica: trovare un senso di unitarietà, un percorso lirico mai frammentario, una timbrica sempre suadente avendo per le mani tanti e tanto dissimili ingredienti è faccenda da veri maghi dell’archetto (e del pizzicato).