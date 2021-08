Ravenna Jazz, rimandato il concerto di Mauro Ottolini e i Sousaphonix

Il concerto del festival Ravenna Jazz previsto per giovedì 19 agosto alla Rocca Brancaleone non potrà svolgersi a causa di problemi di salute del trombonista Mauro Ottolini, leader dei Sousaphonix che in quella serata avrebbero dovuto sonorizzare dal vivo il film Inferno di Francesco Bertolini. Il concerto verrà recuperato martedì 19 ottobre, con un cambiamento di location: non più alla Rocca Brancaleone bensì al Teatro Socjale di Piangipane.