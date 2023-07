Ripartono da Ravenna "Le vie dell’Amicizia" di Riccardo Muti

Quando Augusto sceglie il porto di Classe per la flotta imperiale, colloca per sempre Ravenna sulla mappa del Mediterraneo, mosaico di rotte, culture, scambi che unisce lontane e opposte sponde, fino alle sabbie dove le onde non sono che un ricordo. Al richiamo di quella storia antica e viva ha sovente risposto "Le vie dell’Amicizia", il progetto di Ravenna Festival che dal 1997, con la generosa guida di Riccardo Muti, invita al dialogo fra popoli attraverso il linguaggio universale della musica.

Quest’anno la vocazione di Ravenna e del suo Festival a farsi porta dischiusa fra Occidente e Oriente si rinnova nel trittico di concerti che si apre venerdì 7 luglio, alle 21 al Pala De André, per poi raggiungere i teatri romani di Jerash in Giordania (9 luglio) e Pompei (11 luglio). Su tutti e tre i palcoscenici la direzione di Muti unisce l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro Cremona Antiqua, preparato da Antonio Greco, a musicisti giordani nel II atto da Orfeo ed Euridice di Gluck con il controtenore Filippo Mineccia, in “Casta diva” dalla Norma di Bellini con il soprano Monica Conesa e nel Canto del destino di Brahms. A queste pagine si intervallano due momenti musicali le cui radici affondano nel Medio Oriente, affidate agli artisti siriani Mirna Kassis e François Razek-Bitar e alle voci giordane Ady Naber e Zain Awad. Così l’omaggio allo spirito di fratellanza del popolo giordano, che ha accolto centinaia di migliaia di profughi, soprattutto dalla Siria, si intreccia e specchia nel comune passato romano, il fil rouge che lega Pompei e la “Pompei d’Oriente”, l’antica Gerasa, a Ravenna e il suo antico porto. Biglietti: da 20 a 90 euro (ridotti da 18 a 82).