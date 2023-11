Ravenna si prepara al Natale: torna la pista di pattinaggio e ci sarà anche uno "scivolo ghiacciato"

Iniziano i preparativi per il Natale a Ravenna. Fra le iniziative più attese c'è la pista di pattinaggio sul ghiaccio Jfk on Ice, attrazione attesa da molti ravennati, anche se lo scorso anno non mancò qualche polemica. La pista, come rende noto l'assessorato al Turismo, tornerà in piazza Kennedy da sabato 18 novembre a domenica 14 gennaio, in pratica quasi due mesi di attività. Novità di quest’anno, sarà poi uno "scivolo ghiacciato" dedicato ai più piccoli. Sulla piazza non mancherà poi la Casetta di Babbo Natale, musica e atmosfera natalizie per fare da cornice alle giornate di festa.

Come riferiscono gli organizzatori, lo scivolo ghiacciato sarà un'attrazione rivolta a bambini e adulti lunga 28 metri larga circa 3,5 e alta 3 metri, e prevede una rampa di salita da cui si potrà scivolare tramite appositi canotti. Lo scivolo sarà posizionato a fianco della pista di pattinaggio 20x30 metri, che sarà installata nella sua tradizionale postazione al centro della piazza, dove sono già in corso i lavori di montaggio.

Ma le iniziative natalizie in centro non si fermeranno qui. Dal 2 dicembre torneranno anche gli intrattenimenti in piazza del Popolo e piazza San Francesco (dove viene confermato il Villaggio Advs). Spazio naturalmente anche ai presepi e ai tradizionali mercatini di Natale. Per gli ultimi giorni dell'anno dovrebbe invece essere confermata la rassegna di concerti "Christmas Soul".