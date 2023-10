Ravenna Nightmare 2023: Alex Infascelli riceverà la 'Medaglia al Valore' del festival ravennate

Si avvicina la XXI edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, con una serata d'apertura che si svolgerà sabato 11 novembre e durante la quale sarà consegnata la Medaglia al Valore. Il festival poi proseguirà da martedì 14 a sabato 18 novembre nel Palazzo del Cinema e dei Congressi che si prepara ad essere palcoscenico di tantissimi eventi, laboratori per studenti, masterclass per esperti e appassionati e ovviamente di serate con ospiti e film d’eccezione da trascorrere in compagnia del grande pubblico.

La Medaglia al Valore

La Medaglia al Valore, realizzata dall’artista mosaicista Dusciana Bravura, vuole rendere omaggio ai registi che hanno contribuito alla ricerca e alla sperimentazione narrativa, addentrandosi in nuovi e originali percorsi. Negli anni, il Ravenna Nightmare Film Fest ha già premiato registi cult come Liliana Cavani, Manetti Bros e Roberto De Feo. In questa XXI edizione, il premio è assegnato ad Alex Infascelli, regista militante, che annovera tra le sue esperienze anche un passato da musicista.

Infascelli è arrivato al grande pubblico con Almost Blue, tratto da un romanzo di Carlo Lucarelli, con cui vince nel 2001 il David di Donatello come miglior regista esordiente, premio che viene riconfermato a distanza di anni, nel 2016 con il magnifico documentario Stanley and US. Osservatore attento della realtà e regi-sta visionario, Alex Infascelli parlerà del suo universo artistico insieme alla nostra co-direttrice artistica nonché critica cinematografica Mariangela Sansone. Dopo la consegna del premio, il pubblico potrà vedere il suo documentario Kill Me If You Can, che narra l'incredibile storia di Raffaele Minichiello, primo uomo nella storia ad aver dirottato un volo transatlantico.