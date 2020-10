Ravenna Nightmare, dai Manetti Bros a Marco Bellocchio: tutti i film dell'edizione 2020

Il lato oscuro del cinema vi aspetta alla 18ma edizione del Ravenna Nightmare Film Fest. Lo storico festival dedicato al dark side of movies si svolge quest'anno in forma online dal 31 ottobre all'8 novembre su MYmovies.it, con un programma ricco di anteprime e ospiti speciali. Gli spettatori potranno vedere tutti i film del Festival al prezzo di soli 9,90€ acquistando l'abbonamento Basic su MYmovies.it.

I grandi protagonisti

Ospite d'Onore della 18ma edizione è Marco Bellocchio, a cui il Festival assegna il Premio Anello d'Oro Special Edition. Del regista sarà proposto Sangue del mio sangue e la proiezione sarà accompagnata da un'esclusiva intervista sul lato oscuro del suo cinema, condotta da Mariangela Sansone.

Tra gli Ospiti Speciali di questa edizione anche i Manetti Bros., che il Ravenna Nightmare premia con il riconoscimento Medaglia al Valore. In programma il loro giallo sci-fi L'arrivo di Wang. Il film sarà preceduto da un'intervista ai registi condotta da Silvia Moras.

Il programma

Sabato 31 ottobre

ore 16.00 Ottobre Giapponese

MISHIMA: THE LAST DEBATE V.O. SUB ITA - Anteprima Europea

(Giappone, 2020, 108’) di Toyoshima Keisuke

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione del responsabile di sezione Marco Del Bene.

ore 18.00 Celebrazioni | Aspettando Dante – Nuove rotte per l’Inferno

DANTE’S HELL Anteprima Nazionale

(USA, 108’) di Boris Acosta

Disponibile fino alle 18 di Domenica 8 Novembre

ore 18.30 Opening Night – Premio Medaglia al Valore

L’ARRIVO DI WANG

(Italia, 2011, 80’) dei Manetti Bros.

Il Festival assegna la Medaglia al Valore ai Manetti. Extra: Il film sarà preceduto da un’intervista ai registi condotta dalla programmer Silvia Moras.

ore 20.00 Celebrazioni | Aspettando Dante – Nuove rotte per l’Inferno

INFERNO DANTESCO ANIMATO Anteprima Nazionale

(USA, 39’) di Boris Acosta

Disponibile fino alle 20 di Domenica 8 Novembre

ore 21.00 Concorso Internazionale Lungometraggi

WOMAN OF THE PHOTOGRAPHS Anteprima Nazionale

(Giappone, 2020, 89’) di Takeshi Kushida

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

ore 23.00 Speciale Halloween

IL GIRO DELL’HORROR

(Italia, 2020, 42’) di Paolo Gaudio e Luca Ruocco

Domenica 1 novembre

ore 16.00 Concorso Internazionale Cortometraggi – In collaborazione con Circolo Sogni “Antonio Ricci”

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI I nove cortometraggi della Official Selection della 18ma

edizione del Festival, tutti in anteprima nazionale: Un Coeur d’Or, Su Rider, Grooming, Boulettes, Skitoz, Cassandra, Echo, Rainy Season, Melopee.

Extra: Il Concorso sarà preceduto da un’introduzione di Roberto Artioli del Circolo Sogni “Antonio Ricci”.

ore 18.30 Concorso Internazionale Lungometraggi

FOLLOWED Anteprima Nazionale

(Filippine, 2020, 105’) di Carlo Ledesma

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

Lunedì 2 novembre

ore 16.00 Concorso Internazionale Lungometraggi

STRANGER - Anteprima Nazionale

(Ucraina, 2020, 90’) di Dimitri Tomashpolski

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

ore 18.30 Contemporanea

NIMIC

(Grecia, 2019, 12’) di Yorgos Lanthimos

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Mariangela Sansone.

ore 21.00 Showcase Emilia-Romagna – In collaborazione con Regione Emilia-Romagna Film Commission

THE SKY OVER KIBERA

(Italia, 2019, 43’) di Marco Martinelli

Martedì 3 novembre

ore 16.00 Ottobre Giapponese – In collaborazione con A.S.C.I.G. – Associazione per gli Scambi Culturali tra Italia e Giappone

I CORTI DI KOJI YAMAMURA

Una selezione unica di cortometraggi realizzati dal maestro dell’animazione contemporanea Koji Yamamura: Atama-yama, The old crocodile, Satie’s Parade e Dreams into drawing.

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione del responsabile di sezione Marco Del Bene.

ore 18.30 Contemporanea

I CORTI DI DONATO SANSONE

Una imperdibile selezione di corti di Donato Sansone: regista pulp, animatore e graphic designer visionario che ha innovato il mondo della videoarte con il suo tocco macabro e surreale.

I corti in programmazione: Cobalt (3,15), Mix-Up (14,38), Respirare (3,57), Sexy girl on web (00,14), Soundframes (00,52), Bottigliette rotte (3,43), Emoshjining (1,32), Fish and Chips (00,31), Ilvatronic (1,03), Robot (6,01), Bavure (2,42), Concatenation (1), Concatenation 2 (2), Ghost Crash (1,12), XYU (1,35), Journal Animé (0,11), Videogioco (1,21), Topo glassato al cioccolato (2,21).

Extra: Il film sarà preceduto da un’intervista al regista condotta dalla programmer Mariangela Sansone.

ore 21.00 Celebrazioni | Federico Fellini

FELLINI FINE MAI

(Italia, 2019, 80’) di Eugenio Cappuccio

Mercoledì 4 novembre

ore 16.00 Showcase Emilia-Romagna – In collaborazione con Regione Emilia-Romagna Film Commission

GLI ANNI AMARI

(Italia, 2020, 112’) di Andrea Adriatico

Extra: Il film sarà preceduto da un’intervista al regista condotta da Francesco Gamberini, ufficio stampa del Festival.

ore 18.30 Contemporanea

THE RETURN OF TRAGEDY

(Francia, 2020, 24’) di Bertrand Mandico

Extra: Il film sarà preceduto da un’intervista al regista condotta dalla programmer Mariangela Sansone.

Giovedì 5 novembre

ore 16.00 Showcase Emilia-Romagna – In collaborazione con Regione Emilia-Romagna Film Commission

ASCOLTATI

(Italia, 2020, 90’) di Andrea Recchia

Extra: Il film sarà preceduto da un’intervista al regista condotta da Francesco Gamberini, ufficio stampa del Festival.

ore 18.30 Ottobre Giapponese – In collaborazione con A.S.C.I.G. – Associazione per gli Scambi Culturali tra Italia e Giappone

KIRAIGO. IL VILLAGGIO DOVE VIVONO BUDDHA E DEMONI

di Murayama Masami, Kataoka Nozomi, Inoue Minoru

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione del responsabile di sezione Marco Del Bene.

ore 21.00 Concorso Internazionale Lungometraggi

SPICE BOYZ Anteprima Nazionale

(Bielorussia, 2020, 100’) di Vladimir Zinkevich

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

Venerdì 6 novembre

ore 16.00 Concorso Internazionale Lungometraggi

DRIVING ANIMALS Anteprima Nazionale

(Francia, 2020, 81’) di Florian Bardet

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

ore 18.30 Contemporanea

ANDREJ TARKOVSKIJ. IL CINEMA COME PREGHIERA

Extra: Il film sarà preceduto da un’intervista al regista condotta dalla programmer Mariangela Sansone.

ore 21.00 Concorso Internazionale Lungometraggi

LA SABIDURIA Anteprima Nazionale

(Argentina, 2019, 95’) di Eduardo Pinto

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

Sabato 7 novembre

ore 16.00 Contemporanea

THE FALL Anteprima Nazionale

(U.K., 2019, 7’) di Jonathan Glazer

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Mariangela Sansone.

ore 18.30 Concorso Internazionale Lungometraggi

LUZ: THE FLOWER OF EVIL Anteprima Nazionale

(Colombia, 2019, 104’) di Juan Diego Escobar Alzate

Extra: Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

ore 21.00 Premio Anello d’Oro Special Edition

SANGUE DEL MIO SANGUE

(Italia, 2015, 107’) di Marco Bellocchio

Appuntamento dedicato a Marco Bellocchio, Ospite d’Onore del Festival, a cui il Festival assegna il Premio

Anello d’Oro Special Edition. Extra: Il film sarà preceduto da un’intervista al regista condotta dalla programmer Mariangela Sansone.

Domenica 8 novembre

Continuano le proiezioni dei film di venerdì 6 e sabato 7 novembre (disponibili per 48h dopo l’orario di programmazione) e dei film Dante’s Hell e Inferno Dantesco Animato (disponibili per tutti i giorni del Festival).