Ravenna Nightmare, ultimi due giorni di Festival: gli eventi in programma

Si avvia alla chiusura la XXI edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, che per le giornate di oggi (venerdì) e domani (sabato) riserverà ancora tanti appuntamenti al pubblico, spaziando dalla filosofia di Barbie alla celebrazione di un capolavoro dell’horror come “L’esorcista”. Oggi si comincia alle 14.30 con Tocka, horror del 2023, proposto in collaborazione con Ottobre Giapponese, che narra la storia di tre anime dannate che vagano nel Nord del Giappone trascinando con sé i loro drammi.

Alle 17, la masterclass Cinema e Filosofia condotta da Rossella Giovannini ed Emanuela Serri, docenti del Liceo scientifico Oriani di Ravenna. Il tema è quanto mai attuale e cioè: Di cosa parliamo quando parliamo di Barbie? L’incontro è gratuito ed è riservato a un pubblico dai 14 anni in su. Un dettaglio rosa nell’abbigliamento sarà assai gradito! Dal rosa si passa al nero con, alle 18.30, Zaman dark, lungometraggio libanese in concorso in cui si affronta il tema del traffico di armi ad alta tecnologia. La serata, dalle 21 in poi, sarà interamente dedicata ad Alex Infascelli, prima con la presentazione del suo libro Now, here, nowhere (Harper Collins, 2022) a cura di Mariangela Sansone e Stefano Bon, poi, alle 21.30, con la proiezione del suo film Kill me if you can. Il Ravenna Nightmare Film Fest assegna ad Alex Infascelli la Medaglia al Valore.

Per quanto riguarda la giornata di domani (sabato 18), si parte alle 10 con la sezione Celebrazioni e la programmazione de L’esorcista, che compie quarant’anni. Nel primo pomeriggio, alle 15, per lo Showcase Emilia-Romagna verrà proiettato il nuovo film di Antonio Bigini (il regista sarà in sala) La proprietà dei metalli, storia ambientata negli anni Settanta e che vede protagonista Pietro, un bambino che manifesta doti misterioso come la capacità di piegare i metalli con un solo tocco. Alle 17, per la sezione Concorso Internazionale Lungometratti, sarà la volta dello statunitense Come home, in cui sono protagoniste due coppie che si ritroveranno prigioniere di una leggenda. A partire dalle 18.30 prenderà il via il Concorso Internazionale Cortometraggi. In gara ci sono sette corti provenienti da sei Paesi diversi, una selezione eclettica che passa dall’horror più classico all’animazione in stop motion fino alla commedia. Alle 21 verranno assegnati i premi del Festival: anello d’oro al miglior lungometraggio, anello d’argento al miglior cortometraggio, premio della critica alla miglior regia dei lungometraggi. Il Nightmare si chiuderà alle 21.30 con la proiezione, per la sezione Contemporanea, di He went that way (2023, USA) di Jeffrey Darling, thriller ambientato negli anni Sessanta con Zachary Quinto e Jacob Elordi. Il film è basato su eventi realmente accaduti durante la vita del serial killer Larry Lee Ranes.