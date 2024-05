Ravenna noir: un tour seguendo la cronaca nera del passato e i delitti illustri in città

Un tour nella Ravenna Noir, in un viaggio nel tempo attraverso la cronaca nera che ha visto protagonista la città. Si racconterà dei delitti celebri compiuti a Ravenna; Stilicone, il generale dell’imperatore romano Onorio, Odoacre da San Vitale, Sant’Apollinare, i delitti illustri di Teoderico: da Odoacre a Simmaco, quello passionale di Rosamunda, i delitti di casa Da Polenta, la vendetta dei Rasponi, l’uccisione di Guidarello Guidarelli, uccisione del cardinal legato Alidosio, le impiccagioni tra le due colonne, la setta degli accoltellatori e tanto altro ancora, in un tour trepidante e passionale che ti terrà col fiato sospeso dall'inizio alla fine.



Visiteremo: Cosiddetto Palazzo di Teoderico, Battistero degli Ariani (esterno), Chiesa dello Spirito Santo (esterno), Palazzo Corradini, Zona Dantesca, Chiesa di San Francesco, Piazza del Popolo, Palazzina Diedi, il Duomo (esterno), Via Salara.



Prenotazione obbligatoria al linlk https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/ravenna-noir-cronaca-nera-del-passato-e-delitti-illustri-di-ravenna-2024-06-08-20-00