Ravenna Park Race, quarta edizione: appuntamento a CasalBorsetti

Dopo la grande calura estiva riprendono gli appuntamenti di running e walking nel territorio romagnolo e ad aprire la lunga serie di eventi sarà ancora una volta il trail in natura di Ravenna Park Race in programma domenica 5 settembre da Casal Borsetti, giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento ormai irrinunciabile anche da chi solitamente predilige la strada allo sterrato perché consente di godere, senza dislivelli, di un percorso interamente nel Parco del Delta del Po, nell’area dei Lidi Nord ravennati.

Le iscrizioni online sul sito www.ravennaparkrace.com rimarranno aperte fino alla mezzanotte del 28 Agosto, ma con il netto miglioramento delle condizioni legate al rischio pandemia tornerà ad essere possibile l’iscrizione anche sul posto, nel rispetto dei protocolli in vigore. Ad ospitare il Park Race Village sarà nuovamente il centro sportivo di Casal Borsetti che nei mesi scorsi è stato oggetto di un profondo rinnovamento e che si presenterà con una veste tutta nuova e con la denominazione Casal B Sport. Sarà possibile iscriversi in presenza Sabato 3 Settembre agli uffici di Ravenna Incoming, IAT Mausoleo Teodorico, in Via delle Industrie 14 Ravenna dalle ore 10.00 alle 16.00 ad entrambe le distanze, mentre invece domenica 4 fino a pochi minuti prima del via, direttamente nel Park Race Village sarà ancora consentito pagare la quota di partecipazione solo per la Eco Walking di 10 km.

DUE PERCORSI

Dopo il successo dello scorso anno, confermatissimi anche per questa quarta edizione di Ravenna Park Race i due percorsi così apprezzati: Trail Running da 21 Km ed Eco Walking da 10 Km.

Il trail si snoderà su un tracciato senza dislivelli e per lo più a livello del mare per runner abituati a questa distanza provenienti da tutta la penisola. Chi invece vorrà semplicemente godere di una bella giornata in natura ammirando lo scenario mozzafiato del Parco del Delta e i tanti scorci incredibili del percorso, potrà farlo grazie all’Eco Walking da 10 km, il percorso breve che potrà essere affrontato correndo o camminando con una proposta alla portata di tutti. In entrambi i casi è previsto un passaggio nell’area lagunare alle spalle della pineta dove le maree influiranno sul percorso rendendolo molto più affascinante.

CONSEGNA PETTORALI

Il pettorale potrà essere ritirato agli uffici di Ravenna Incoming: sabato 3 dalle ore 10.00 alle 16.00. Il giorno della gara al Centro sportivo Casal B Sport di Casal Borsetti, dove verrà allestito il Park Race Village, dalle ore 7.00 alle 8.50. Si raccomanda vivamente ai residenti del comune di Ravenna e zone limitrofe di provvedere al ritiro di pettorale e t-shirt nella giornata di sabato 3 settembre. La domenica mattina è dedicata principalmente a chi proviene da fuori provincia o regioni limitrofe.

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Come già accaduto in passato, anche in questa edizione 2022 tutti i partecipanti verranno sensibilizzati non solo sul rispetto delle regole sportive, ma anche sulla tutela dell’ambiente circostante attraverso comportamenti consoni ad un ecosistema bellissimo e da preservare.

PAESAGGI INCREDIBILI E UNICI

Il percorso di Ravenna Park Race rappresenta il massimo per chi ama scenari naturali di una bellezza rara. Runner e camminatori percorreranno gli stradelli di un ecosistema come quello del Parco del Delta del Po che la natura ha saputo creare nel corso di centinaia di anni. I sentieri della Pineta San Vitale fra pini, pioppi, lecci di un ricco sottobosco, e le grandi lagune salmastre collegate al mare e percorse da una rete di canali su cui sorgono i caratteristici casoni da pesca. La Pialassa della Baiona con i dossi che emergono dalle acque sui quali si sviluppano piante di rara bellezza e vivono molte specie di uccelli tra i quali i celebri aironi. La massicciata di Casal Borsetti, che consentirà di percorrere un tratto del percorso affacciato sul mare di settembre. Senza dimenticare il passaggio già citato nell’area lagunare dove l’altezza della marea potrebbe variare il tracciato e prevedere alcuni passaggi sopra appositi sacchi posti nei cosiddetti guadi. Insomma, un appuntamento con la natura, la sua magia e lo stupore che sanno regalare questi luoghi in un periodo particolare come quello di fine estate. Lo start verrà dato da Casal Borsetti, ma il trail toccherà tutti i tre lidi nord ravennati, compresi dunque Marina Romea e Porto Corsini, fino all’arrivo ancora a Casal Borsetti.

LA MEDAGLIA CON GLI ELEMENTI NATURALI

Come ormai nella tradizione di questa manifestazione, anche la medaglia 2022 di Ravenna Park Race è parte di un racconto più ampio e dettagliato, una storia che viene da lontano e che accompagna i runner lungo il percorso di una delle gare più belle nel panorama trail. Una gara legata con un filo indissolubile alla natura, così come la medaglia che i finisher avranno il piacere di mettere al collo dopo il traguardo di Casal Borsetti.

Dopo la Garzetta del 2021, uccello simbolo del Parco del Delta del Po, quest’anno una medaglia che ripropone, in veste stilizzata, uno degli elementi cardine del territorio, anzi, l’elemento per eccellenza: l’acqua.

E così, ecco una medaglia che, non solo nel colore, porta in primo piano una goccia d’acqua nel suo profilo particolarmente stilizzato, ma anche nella stampa a rilievo rilancia le onde del mare. Già, perché la Pialassa, con le sue aree lagunari e paludose, si lega al mare e al litorale, proprio come faranno i runner e i camminatori che dopo la partenza da Casal Borsetti, transiteranno sulla massicciata lungomare prima di entrare nella Pineta San Vitale e, successivamente, nella Pialassa Baiona.

All’arrivo della Trail Running 21K i partecipanti riceveranno una medaglia assolutamente originale e dal design di grande effetto. E lo stesso potranno avere tutti i camminatori della Eco Walking 10K che avranno scelto, al momento dell’iscrizione, l’opzione con medaglia.

LA T-SHIRT UFFICIALE 2022

Novità assoluta invece per quel che riguarda la t-shirt ufficiale con un cambio cromatico deciso. Il colore della maglietta di Ravenna Park Race 2022 sarà il turchese, opzione di grande stile per uno dei colori più in voga in questo momento. Novità ulteriore sarà rappresentata dalla grafica proposta sul fronte della t-shirt, arricchita, oltre che dal logo ufficiale della manifestazione, da due riferimenti stilistici che richiamano alla pineta ed al mare, elementi fondamentali del Parco del Delta del Po e, conseguentemente, anche dell’evento del 3 settembre.

IL PARK RACE VILLAGE A CASAL BORSETTI

Come già anticipato, ad ospitare il Park Race Village sarà un centro sportivo rinnovato e rilanciato che ha preso il nome di Casal B Sport, con un bar pienamente operativo ed a disposizione di tutti coloro che nelle giornate di Park Race si troveranno a transitare per Casal Borsetti e la possibilità di un pranzo veloce all’interno dell’impianto stesso. Prenotazione gradita al tel. 375.7394111 oppure casalbsport@gmail.com. Sarà questo il punto di riferimento per l’evento ed il luogo dove ritirare il pettorale al sabato pomeriggio e alla domenica mattina.

I VOLONTARI E GLI SPONSOR

A rendere possibile la quarta edizione di Ravenna Park Race sarà, oltre all’organizzazione di Ravenna Runners Club, un vero e proprio esercito di volontari che garantiranno il perfetto funzionamento di tutti i servizi necessari allo svolgimento. A fornire il personale necessario saranno la Polisportiva Stella Rossa di Casal Borsetti, la Pro Loco di Marina Romea e quella di Porto Corsini, Avis Ravenna, Advs Ravenna, Asd Podistica Alfonsine e la Pro Loco di Punta Marina Terme, punti fermi imprescindibili anche per l’organizzazione della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Doveroso infine un ringraziamento anche ai partner e ai fornitori ufficiali che sostengono Park Race: Martini Alimentare, Innova, Consar, Gran Frutta Zani, Frullà, Ethic Sport. Media partner Radio Bruno e Publimedia.

Da segnalare inoltre la convenzione sottoscritta con il Camping Reno e riservata proprio agli iscritti di Ravenna Pak Race, in particolare a tutti coloro che vorranno approfittare dell’evento per trascorrere alcuni giorni sul litorale ravennate in un a zona di mare e pace. La convenzione prevede il pernottamento in unità abitative del Camping da 2 a 6 posti di Tipo B e C dal 2 al 4 settembre. Tutti i dettagli e le quote sul sito di Park Race.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile consultare il sito web www.ravennaparkrace.com.