Ravenna Teatro: "Uomo e Galantuomo", la compagnia incontra il pubblico

Uomo e Galantuomo: la compagnia incontra il pubblico sabato 4 novembre alla sala Corelli del Teatro Alighieri. Le ultime due repliche dello spettacolo saranno sabato 4 alle 21:00 e domenica 5 alle 15:30

Ultime due repliche, sabato 4 novembre alle 21:00 e domenica 5 novembre alle 15:30, dello spettacolo Uomo e Galantuomo, di Eduardo De Filippo con Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses, Ernesto Mahieux, Patrizia Spinosi, Ciro Capano, Gino Curcione, Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Salvatore Felaco, Demi Licata, produzione Gitiesse Artisti Riuniti, Teatro Nazionale della Toscana. Primo testo in tre atti di Eduardo De Filippo, scritto a soli ventidue anni, questo classico della commedia degli equivoci narra la storia di una compagnia di guitti, scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Un racconto tra farsa e dramma, dalle tinte pirandelliane, dove gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera. A portare in scena la commedia, insieme al figlio Lorenzo, è un protagonista d’eccezione, Geppy Gleijeses, allievo del Maestro e da lui autorizzato a rappresentare le sue opere, con la direzione di Armando Pugliese, storico regista di opere eduardiane. Sabato 4 novembre, alle 18:00, nella sala Corelli del Teatro Alighieri, la compagnia incontra il pubblico in dialogo con la giornalista Annamaria Corrado.

