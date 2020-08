Gli appassionati scendono in campo per il torneo di Subbuteo

Domenica 30 agosto è in programma il primo Open Quintet Subbuteo, organizzato dal Subbuteo Club Ravenna che si appresta a disputare la sua quarta stagione agonistica al circolo Quintet di Ravenna (via Romea Sud 93/A) che ospita gli iscritti al club.

Proprio per sostenere il circolo Quintet nasce il torneo di calcio da tavolo Open Quintet, aperto a tutti gli appassionati: la quota di iscrizione (dieci euro) sarà interamente devoluta a sostegno delle attività del circolo ludoteca che da più di 25 anni ospita gli appassionati di giochi da tavolo. Il via al torneo è previsto per le 17 di domenica 30 agosto (ci si può iscrivere o chiedere informazioni mandando una mail a subbuteoclub.ravenna@gmail.com entro giovedì 27 agosto). Prevista una pausa cena (non inclusa nell'iscrizione). Naturalmente l'evento sarà conforme alle attuali misure anti Covid.