"Ravennantica for kids": nuovi laboratori didattici per i bambini

Dall’11 febbraio, e per tutti i sabati fino al 1° aprile, torna RavennAntica for Kids, la rassegna dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. Gli appuntamenti, suddivisi tra Casa Dante e il Museo Classis Ravenna, propongono laboratori dedicati a Dante Alighieri e alla sua Divina Commedia, alla grafica creativa, ai miti greci e all’archeologia: momenti di svago, ma anche di apprendimento, per avvicinare il pubblico dei più piccoli al patrimonio artistico e storico in modo ludico e divertente.

Il programma

Sabato 11 febbraio ore 15.30 - Casa Dante

“NE LI OCCHI PORTA LA MIA DONNA AMORE”. Laboratorio di mosaico creativo su tavoletta di legno e tessere di vetro.

Sabato 18 febbraio ore 15.30 - Casa Dante

DANTE NON PASSA MAI DI MODA! Piccole riproduzioni POP dei personaggi danteschi. Laboratorio di grafica creativa.

Sabato 25 febbraio ore 15.30 - Casa Dante

BENVENUTI ALL’INFERNO! Laboratorio di grafica creativa con costruzione di un gioco in 3D.

Sabato 4 marzo ore 15.30 - Casa Dante

“NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA MI RITROVAI PER UNA SELVA OSCURA”. Laboratorio di mosaico creativo su tavoletta di legno e materiali misti.

Sabato 11 marzo ore 15.30 - Museo Classis Ravenna

I MITI GRECI: NON FARE ARRABBIARE NETTUNO! Percorso alla scoperta dell’antica divinità protettrice dei mari. Laboratorio di mosaico tradizionale su cemento e tessere di marmo.

Sabato 18 marzo ore 15.30 - Museo Classis Ravenna

NAVI E CANTIERI NAVALI DI CLASSE. Laboratorio creativo per realizzare un manufatto ispirato al mare e alla navigazione.

Sabato 25 marzo ore 15.30 - Museo Classis Ravenna

A SPASSO CON MOSY. Il robottino Mosy ci guiderà alla ricerca dei simboli nascosti nelle sale del Museo e a seguire laboratorio creativo di manipolazione dell'argilla.

Sabato 25 marzo ore 15.30 - Casa Dante

DANTEDI’: UN VOLTO, TANTE STORIE. Un’attività speciale in occasione della giornata dedicata al Sommo Poeta: laboratorio di mosaico con tecnica tradizionale su cemento e tessere di marmo.

Sabato 1 aprile ore 15.30 - Museo Classis Ravenna

PASQUA IN MOSAICO. Un viaggio per svelare la simbologia delle uova attraverso un laboratorio di mosaico creativo.

Info e prenotazioni

Prenotazione obbligatoria allo 0544 473717 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Oppure sul sito di RavennAntica. Tariffe 6 euro a bambino. Durata attività 1h 30’.