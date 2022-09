RavennAntica for Kids, torna la rassegna autunnale per ragazzi

Dal 10 settembre al 26 novembre torna la rassegna RavennAntica for Kids, a cura della sezione didattica di RavennAntica, con tante attività ludico creative dedicate al mosaico e alla figura di Dante Alighieri. Gli incontri si svolgono presso il laboratorio didattico di Casa Dante, ma sono previste anche visite guidate animate alla scoperta degli splendidi mosaici della Domus dei Tappeti di Pietra che quest’anno festeggia i 20 anni dalla sua inaugurazione. Le attività sono inserite nel programma RavennaMosaico 2022, VII edizione della rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo e nelle celebrazioni di Ravenna per Dante. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti, che si svolgono alle ore 16 e sono rivolti ai bambini da 5 a 11 anni:

10 settembre

Casa Dante

A spasso per la commedia: realizziamo insieme un gioco da tavolo. Laboratorio grafico creativo per realizzare un gioco da tavolo

17 settembre

Casa Dante

“L'amor che move il sole e l'altre stelle”. Laboratorio di mosaico

24 settembre

Casa Dante

Un viaggio da paura! Laboratorio grafico creativo alla scoperta dell’Inferno dantesco

8 ottobre

Casa Dante

Riflessi d’oro e giochi di tessere. Laboratorio di mosaico

15 ottobre

Domus dei Tappeti di Pietra

Visita guidata animata. Una divertente caccia al tesoro nel sito archeologico

22 ottobre

Casa Dante

Tessera dopo tessera. Laboratorio di mosaico

29 ottobre

Casa Dante

Fate, Mostri e cani e tre teste… laboratorio di mosaico

5 novembre

Domus dei Tappeti di Pietra

Visita guidata animata. Una divertente caccia al tesoro nel sito archeologico

12 novembre

Casa Dante

Dante in mosaico. Laboratorio di mosaico

19 novembre

Domus dei Tappeti di Pietra

Visita guidata animata. Una divertente caccia al tesoro nel sito archeologico

26 novembre 26 novembre

Casa Dante

Nodi, trecce e intrecci. Laboratorio di mosaico

Per info e prenotazioni

tel. 0544 213371 (interno 1)

www.ravennantica.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tariffe

€ 6 a bambino – accompagnatori gratuito

Durata attività

1h 30‘

Per gli appuntamenti che si svolgono a Casa Dante (Via G. Da Polenta, 4 - RA): punto d’incontro e biglietteria presso il Museo Dante (Via Dante Alighieri 2/A - RA)

Per gli appuntamenti che si svolgono alla Domus dei Tappeti di Pietra: punto d’incontro presso biglietteria del sito (Via Barbiani - RA)