Un confronto su razzismo e identità: Matteo Gatta interpreta "Blackface"

Sabato 17 dicembre, ore 18, al Moog Slow Bar di Ravenna, Vicolo Padenna 5, si terrà l’ottavo incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. Matteo Gatta, attore e autore di testi teatrali, interpreterà "Blackface - Gatta legge Baldwin". In questo suo primo incontro col “piccolo predicatore di Harlem” James Baldwin, Gatta tratterà il tema del razzismo e dell’identità: “Credo che uno dei motivi per cui la gente si aggrappa così ciecamente al proprio odio sia perché sentono che, quando l’odio se ne sarà andato, saranno costretti ad affrontarne il dolore”.

James Baldwin (Harlem, New York; 1924-1987) è stato uno scrittore e attivista statunitense, autore di romanzi (tra i più famosi Go Tell It on the Mountain, Giovanni’s Room, Another Country), saggi e drammaturgie. Afroamericano, omosessuale, figlio adottivo di un predicatore pentecostale di Harlem; Baldwin fece della sua identità conflittuale la testimonianza di una storia fatta di violenze e omissioni colpevoli: la storia degli Stati Uniti d’America. Nonostante la sua penna straordinaria, la sua importanza all’interno del contesto letterario del ‘900 e gli omaggi frequentissimi all’autore da parte del mondo del cinema e della musica, Baldwin rimane un autore poco conosciuto in Italia.

Nato a Ravenna nel 1996, è attore tra teatro e cinema, drammaturgo e regista teatrale. Muove i primi passi sul palcoscenico a Ravenna tra la compagnia dei Sognattori e la non-scuola di Ravenna Teatro. Appena diciottenne viene selezionato da Luca Ronconi per la scuola del Piccolo Teatro di Milano alla quale si diploma nel 2017. Nell’estate del 2019 è attore nel Purgatorio di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Nel gennaio del 2021 sostituisce Elio Germano all’auditorium nazionale di Madrid come voce recitante ne La vita nuova, recital dantesco per la musica di Nicola Piovani. E’ stato poi protagonista, con Lodo Guenzi e Jacopo Costantini, del film Est-Dittatura Last Minute, che ha aperto la 17esima edizione delle Giornate degli Autori al Festival del Cinema di Venezia 2020. Per la sua interpretazione ha ricevuto il Nastro d’Argento come Miglior attore esordiente nel 2021.