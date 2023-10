"Read it", improvvisazione teatrale alla libreria "Libridine"

Alle ore 18 di sabato 14 ottobre ripartono le “Giornate da Libridine”, la rassegna culturale ideata da Cooperativa Sociale San Vitale per dare visibilità ai tanti talenti del territorio e che si svolge negli spazi della libreria “Libridine” in Viale Baracca 91 a Ravenna. L’edizione 2023-2024 delle “Giornate da Libridine” si apre con lo spettacolo “Read It” del gruppo di improvvisazione teatrale 05QuartoAtto: uno spettacolo leggero e dinamico che nasce dai libri, con quattro attori e un presentatore che daranno vita a sketch completamente improvvisati. Fondamentale la continua interazione con il pubblico, che dovrà collaborare con gli attori fornendo gli input per la storia da improvvisare leggendo delle frasi prese a caso dai libri trovati in libreria o portati da casa. Il gruppo ravennate 05QuartoAtto da diversi anni va in scena nei teatri, nelle piazze, nei locali e nei festival, e organizza corsi amatoriali di improvvisazione annoverando al suo interno un nutrito gruppo di professionisti. L’evento è a ingresso libero.