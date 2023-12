Regali per i più piccoli, Pompieropoli e altre sorprese sotto l'albero di Natale

L’associazione di volontariato “Allegri Genitori” promuove anche quest’anno delle occasioni d’aggregazione e divertimento nella Piazza dell’Incontro a Porto Fuori. Si parte l'8 dicembre alle 18.30 con l'accensione dell'Albero di Natale, mentre Babbo Natale consegnerà ai bambini più piccoli regali e altre sorprese. Sabato 9 dicembre alle 14.30 arriva "Pompieropoli" con percorsi e ostacoli da affrontare per i piccoli partecipanti. Domenica 10 dicembre appuntamento a quattro zampe con la scuola per cani. Si conclude con l'appuntamento di venerdì 15 dicembre alle 20.30 con la Briscola di Natale a premi (per iscrizioni chiamare Alice 3358155256). A tutto questo si aggiungono vin brulè, dolcetti e appuntamenti culinari per le famiglie.