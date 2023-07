Il regista Marescotti Ruspoli presenta il suo film d’esordio "Amusia"

Nelle arene estive di Cinemaincentro si prepara un doppio appuntamento per gli appassionati di cinema con protagonisti il giovane regista Marescotti Ruspoli e il suo lungometraggio d’esordio, Amusia. Un lavoro originale, una storia sospesa e a tratti onirica che prende spunto dalla patologia di cui porta il nome, ossia l’incapacità di comprendere e apprezzare la musica. Le proiezioni saranno mercoledì 12 luglio, ore 21.30, alla Rocca Brancaleone di Ravenna e venerdì 14, sempre alle 21.30, all’Arena del Carmine di Lugo; in entrambi i casi il regista sarà presente in sala per presentare il film e dialogare con il pubblico.

Amusia si muove in luogo fuori dal tempo: non è il passato eppure manca parte della tecnologia dei nostri giorni, ci sono bar di provincia, insegne al neon e, soprattutto, l’architettura razionalista tanto amata dal regista, con protagonisti assoluti Tresigallo – la “città metafisica” in provincia di Ferrara – e l’incredibile cubo-ossario del cimitero di San Cataldo, nel modenese, progettato da Aldo Rossi. Un film che chiede di essere non guardato ma ammirato, una storia che chiede di essere non seguita ma compresa. È una piccola sfida quella che Marescotti Ruspoli propone al pubblico di questo suo primo lungometraggio.

Prezzi (film italiani ed europei - Cinema Revolution): biglietto unico 3,50€. Apertura ore 20.30, inizio proiezioni ore 21.30.