Un omaggio unplugged ai 55 anni di Kurt Cobain con gli gli AK47

Il 20 Febbraio 2022 Kurt Cobain avrebbe compiuto 55 anni. Per rendergli omaggio con una serata tributo in perfetto stile unplugged, gli AK47 – Nirvana Tribute band, salgono domenica 20 febbraio sul palco del Teatro Binario di Cotignola facendo rivivere le emozioni dello storico concerto di New York e non solo.

Gli AK47 sono un quintetto formatosi con il desiderio di ricominciare a suonare rock, dopo un lungo momento di pausa, e di farlo con un progetto acustico che tributasse un omaggio ai Nirvana e ad uno dei concerti diventato il più iconografico della loro carriera: Unplugged in New York, che i ragazzi ripropongono in versione integrale. Gli AK47 sono: Ivano Gasparini – voce solista, Andrea Cacciari – batteria, Riccardo Galletti – basso, Mirco Bernardinello – chitarra e cori, Filippo Romano – chitarra e cori. Con testi e narrazione di Simona Cantelmi.

Biglietto unico 12 euro + 1,20 euro di diritti di prevendita sul circuito LiveTicket.