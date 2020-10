Riaprono le porte del Mama's: tanti concerti e appuntamenti nel club ravennate

Mentre molti dubbi e domande rimangono ancora sospesi in merito a questa nuova fase della pandemia, si vede uno spiraglio di luce nel settore della cultura ravennate: il Mama’s riapre.

"Con tutte le dovute precauzioni almeno 35/40 persone ogni sera potranno seguire il nuovo programma - comunica il rinomato club ravennate che presenta il calendario dei prossimi appuntamenti - nei venerdì dopo una apertura “col botto” per la bomba atomica di Mercadini, non mancherà un riferimento a Dante in chiave di giallo nel settimo centenario, Jannacci, Gaber e Celentano ci riproporranno considerazioni corsare e visioni dagli anni ’60 dal boom al surrealismo, la nostra attenzione al tema della violenza sulle donne non mancherà di riproporci performance significative “senza il tuo permesso” e con scarpe rosse che transitano parole, la dimensione” locale” viaggerà con una dedica a Marco e Didi Maglioni ed un’altra al Comandante partigiano “Savio”, il COVID-19 irromperà, assai asintomatico nei versi di poeti diversi in questi tempi avversi e in visioni del porto che verrà quando niente sarà come prima".

La musica al Mama's prosegue anche con le serate del sabato: "L’apertura klezmer darà la cifra di una musica che da varie parti del mondo approda al Mama’s ove incontra le espressioni locali: musica dal folk irlandese, dal mondo celtico tradizionale e creativo, dal tango argentino alle ballate bretoni a cui faranno eco dalle lande locali, chitarre bizantine, album rivisitati e diamanti ancora nascosti da De Andrè, un omaggio in Trio a Charlie Parker, jazz & blues".

Il calendario

VENERDI 23 OTTOBRE ORE 21,30 Presentazione spettacolo del libro "Bomba atomica" di e con Roberto Mercadini

SABATO 24 OTTOBRE concerto del SIMAN TOV QUINTET

VENERDÌ 30 OTTOBRE ORE 21,30 Presentazione del libro "La dama del settecentenario" con Ivan Simonini, Nello Agusani e Franco Costantini

SABATO 31 OTTOBRE concerto FABER SOCIAL CLUB

VENERDI 6 NOVEMBRE ORE 21,30 “GABER & JANNACCI - I DUE CORSARI” con il Quartetto “I Corsari”

SABATO 7 NOVEMBRE concerto JASON O’ROURKE DUO

VENERDI 13 NOVEMBRE ORE 21,30 spettacolo QUADERNI DELLA QUARANTENA di Iacopo Gardelli con Lorenzo Carpinelli

SABATO 14 NOVEMBRE concerto "MY BUENOS AIRES QUERIDO" del TRIO EN FLOR

VENERDI 20 NOVEMBRE ORE 21,30 "NON MI SERVE IL TUO PERMESSO. Abusi emotivi storie e canzoni", letture a cura del Teatro del Libero Labirinto

SABATO 21 NOVEMBRE concerto MORRIGAN’S WAKE

VENERDI 27 NOVEMBRE ORE 21,30 performance "Parole in transito Per dire no alla violenza sulle donne", letture, alternate alle canzoni di Daniela Peroni sul tema della violenza.

SABATO 28 NOVEMBRE concerto ROBERTO BARTOLI TRIO Happy “Bird” Day! Omaggio a Charlie Parker

VENERDI 4 DICEMBRE ORE 21,30 in occasione del 76° anniversario della Liberazione di Ravenna il Mama's ospita Ivan Fuschini, autore del libro "Il Comandante Savio" e BELLA CIAO TRIO (Gianluigi Tartaull, Ivan Corbari ed Umberto Rinaldi ) con il primo disco "Il Seme della Libertà"

SABATO 5 DICEMBRE concerto ADRIANO SANGINETO

VENERDI 11 DICEMBRE ORE 21,30 concerto de I MOLLEGGIATI (tributo ad Adriano Celentano)

SABATO 12 DICEMBRE concerto TONA LIBRE

VENERDI 18 DICEMBRE ORE 21,30 In tempi avversi... versi con poeti diversi, conduce Franco Costantini

SABATO 19 DICEMBRE concerto CHITARRE BIZANTINE

VENERDI 8 GENNAIO 2021 ORE 21,30 "SULLE ALI DELLA MUSICA", serata musicale dedicata a Marco & Didi Maglioni, da Premilcuore a Ravenna, a tempo di Funky e di Blues

SABATO 9 GENNAIO concerto BANDEANDRE'

VENERDI 15 GENNAIO 2021 ORE 21,30 "IL PORTO CHE VERRA'… e niente sarà come prima" dialogo con: Daniele Rossi Presidente dell’Autorità Portuale, Andrea Corsini, Assessore Mobilità, Trasporti, Infrastrutture, Turismo,Commercio Regione EmiliaRomagna, Riccardo Sabadini Presidente SAPIR S.P.A, Eugenio Fusignani Vice Sindaco Comune di Ravenna con delega alle Attività Portuali. Conduce la serata Danilo Montanari

SABATO 16 GENNAIO concerto G & THE DOCTOR(S)