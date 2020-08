"Ric-amati", gli scatti di Romina Pilotti

Viene inaugurata martedì 11 agosto alle ore 18.30 e prosegue fino al 27 agosto la mostra "Ric-amati" di Romina Pilotti.

Il progetto fotografico-poetico Ric-amati. Fili d’arte e parole è un momento d’arte e di riflessione in cui immagini e parole si intrecciano come i fili dei legami che le donne sanno tessere con la loro forza e la loro delicatezza.

Il progetto si compone di una mostra di fotografie aventi ad oggetto le mani di donne che Romina Pilotti ha incontrato e ritratto per strada, nei giardini pubblici o nell'intimità delle loro case nel momento in cui ricamano, usano la macchina per cucire, lavorano ai ferri o all'uncinetto, al tombolo, in cui intrecciano corde per creare arazzi, etc.

Tutte le foto sono state scattate con un’attrezzatura fotografica essenziale, utilizzando esclusivamente luce naturale e con poco o nessun intervento di post-produzione; i soggetti sono stati ritratti in ambiente domestico o all’aperto e sono stati colti nella loro quotidianità.

Visite tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00. Ingresso libero.